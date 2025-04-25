韌性社區再加一 新北汐止東勢里結合里民、企業自主防災

推動社區自主防災，具備自救能力，汐止區公所今年再推東勢里加入韌性社區的行列，今(25)日邀請里民、社區及企業一起參加摘星計畫防災教育訓練，進行「企業和里辦公處防災合作備忘錄簽署儀式」，還有「韌性社區推動課程」，從了解環境到自主防災，里民說受獲很多。

東勢里長賴一山表示，今天是東勢里參加韌性社區的防災教育訓練，邀請了地方上的一些企業，像是龍巖、林森公有市場、玩美公司、還有白雲國小，以及鄰長、里民、社區，都一起來參與教育訓練，因為東勢里山坡地比較多，為了在災害發生時，能夠提升整體防救災應變能力，增進居民自助、互助意識，降低災害損失，打造更安全的生活環境，很感謝公所、新北市政府能夠在里內推動韌性社區。

里民說，這次的防災講習對整個里民來講非常重要，回到社區能加強宣導，讓大家能夠了解所在的環境，將防災工作做的更完美更徹底，課堂上教授有講生活居住的環境，包括山坡地的維護、雨量的多寡，平時要注意什麼、家庭要注意什麼、社區要注意什麼，還有里民要注意什麼，大家有了防災知識後，彼此間能夠互相的支援、幫助、協助，讓居住環境更好。

防災士提到，本身對防災很有興趣，在上課上去了解整個社區防災體系的建置、防災內容，受益良多，對將來可能發生的災害，有多少的了解，如果在災害發生時，也能盡自己的一分力量。

汐止區公所役政災防課長高杏妃指出，今天很高興來東勢里辦理韌性社區課程，因為東勢里已經成立了防災社區，公所、市府積極協助推動韌性社區，讓里能夠更有強韌的防災量能，希望未來推動東勢里成為一星韌性社區。

高杏妃強調，汐止區目前已推動 14 處防災社區及 3 處韌性社區，今年預計會達到 17 處防災社區及 4 處韌性社區。今日辦理防災教育課程，邀請在地的企業、學校、里民共同來參與，提升里內防救災組織人員及社區居民的防救災作業能力。里辦公處也和龍巖股份有限公司簽署合作備忘錄，建立防災合作夥伴關係，未來期待更多的企業、學校一同加入，共同強化自主防災能力，提升防災韌性。