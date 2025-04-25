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寵愛媽媽 新北汐止智慧里手作保養品當母親節禮物

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
智慧里收集天香茶花手作了美白化妝水及天香茶花乳液，作為母親節的溫馨好禮。 圖／觀天下有線電視提供
智慧里收集天香茶花手作了美白化妝水及天香茶花乳液，作為母親節的溫馨好禮。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區智慧里香草文化是里內的特色，在今年初天香茶花盛開時，里長、志工也把掉落的花都收集起來，經過蒸餾，萃取出來的純露當基底，手作了美白化妝水及天香茶花乳液，當作母親節的禮物，要在5/10活動當天，送給媽媽，希望讓每位媽媽都美美的。

智慧里長黃智明表示，香草文化是智慧里特有的文化，在香草園區所種的香草，做出了很多的衍生性產品，像是每年到了六、七月的時候，是澳洲茶樹開的最茂密的時候，油質正多的時候，所以在七月到八月的時候，就會大量萃取製作澳洲茶樹純露，另外，在美白化妝水跟天香茶花乳液，則是在每年元月一直到3月份，是天香茶花盛開期，花開大概一個星期，凋謝了覺得可惜，裡頭有好的保養成份，所以，就收集起來萃取後，在五月母親節辦活動時，就可以把美白化妝水跟天香茶花乳液送給媽媽，讓里內的媽媽都美美的。

志工高玉芳也分享，每年天香茶花盛開時，會手工蒐集花朵，再以蒸餾方式提煉出純露，製作過程雖繁瑣，但成果令人感動，萃取大概都要三到四小時，量也不多，就持續一直收集蒸餾，然後蒸餾出來的純露當作基底，再加膠原蛋白、玻尿酸、神經醯胺等成份，製成保濕又天然的乳液，作為母親節的溫馨好禮，表達對媽媽們的感謝。

黃智明指出，今年訂在5月10日上午10點至12點，會舉辦環保愛地球暨母親節感恩活動，就是要讓參加的媽媽，每一個都美美的，除了有天香茶花乳液，還有今年新推出的美白化妝水做選擇，當作媽媽的母親節禮物，自製的化妝水、乳夜都是很棒的成份，外面沒得比的，已經有志工、里民試用過都稱讚，今年的母親節活動，現場會送乳液或化妝水之外，現場也有蒸餾萃取示範，如何製作乳液等等，希望里民踴躍參加。

母親節 美白

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