快訊

美中關稅協議有望？陸方才否認談判進行中 川普：習近平已打給我

柔道／金牌戰再次不敵中村太樹 楊勇緯連兩年摘銀

黃呂錦茹遭羈押 赴地院前手寫信曝光！知情人曝她「幾乎兩天未進食」

新北淡水一信捐贈涼亭 今落成啟用設計感十足

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水第一信用合作社捐贈一座涼亭，讓公園多一個遮風避雨的休憩場地。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水第一信用合作社捐贈一座涼亭，讓公園多一個遮風避雨的休憩場地。 圖／紅樹林有線電視提供

深耕地方，淡水第一信用合作社去年歡度90週年慶，為了回饋地方捐贈了一座涼亭，涼亭位於公八公園，今年建造完工，因此今(25)日上午由淡水區陳炳仲區長及淡水一信麥勝剛理事主席共同揭幕啟用，舉行「築亭同享、永續共榮」為主題的啟用儀式，新建的涼亭讓民眾多一個休憩的好處所。陳炳仲區長同時頒發感謝狀給淡水一信，感謝淡水一信對地方的支持和付出，為地方發展貢獻力量。

淡水一信理事主席麥勝剛表示，位在公園草坡上方的涼亭，以四面斜坡的屋面，透空的屏風，呈現「家」的意象。涼亭的建造，以8顆水泥基座穩定的與地面結合，再以4根方管組合成一根柱子，共8根立柱從基座往上支撐起屋面，座椅與屏風皆以方管與柱子交織組合，是一座頗具特色的涼亭。

淡水區長陳炳仲表示，淡水一信善盡企業社會責任，是一家熱心參與公益活動的金融機構，歷年來，捐贈的項目除了身心障礙者專用復康巴士3部外，尚有救護車、消防車、警用巡邏車，出錢出力持續為地方奉獻，其義舉深獲社會及地方大眾肯定。而這一座涼亭不只是讓公園多一個遮風避雨的休憩場地，更備有夜間照明設備，讓公8公園更加的完善。

淡水一信善盡企業社會責任，每年還舉辦健行、書法寫生比賽及捐贈國民中小學「一信獎」獎學金等，不勝枚舉。去年該社90週年慶，除了捐贈公八公園涼亭，還特別舉辦淨攤活動、親子公益園遊會及捐贈中小學校導護背心，淡水一信出錢出力持續為地方奉獻，其義舉深獲社會及地方大眾肯定。

淡水一信經營穩健、治理嚴謹，主管機關嘉許該社是優質基層金融機構，最近十多年，該社陸續增設萬里、板橋、林口、中和、北投及新莊等分社，去年更於臺北市八德路開設台北分社，截至目前為止共有18個營業據點，目前存款總額達1,060億元、放款總額逾760億元，金融規模穩定成長。淡水一信繼第5、7、9、11屆之後，去年蟬聯第12屆臺灣傑出金融業務「菁業獎」—最佳合作金融獎，優質基層金融的美譽實至名歸。

公益活動 小學 淡水

延伸閱讀

新北文資體驗活動 4/25開放報名

新北班班喝鮮奶？市長侯友宜：財劃法下來後是重要選項

新北老人逾77萬人 侯友宜宣布2026年成立高齡長照處

新北推守護銀髮族 市長侯友宜：115年設高齡長照處

相關新聞

新北市長侯友宜憂新版財劃法財源被扣減 藍議員批：阻撓地方發展

立院去年底通過財政收支劃分法修正草案，新北市依新版財劃法獲917億元，比修法前多出374億元，市議員陳偉杰今質詢市長侯友...

政院4100億特別預算只有930億支持產業 新北市長侯友宜：根本不夠

新北市長侯友宜今天到議會施政報告與備詢，民眾黨新北市議員陳世軒指出，行政院提出4100億借屍還魂的特別預算，其中只有93...

新北三芝數位機會中心空拍課 空中紀錄鄉土之美

三芝數位機會學習中心因已故導演齊柏林的看見台灣而深深感動，加上為了讓較少接觸到空拍資訊的三芝鄉親也有機會自己創造這份感動，近來就特別開設了空拍機課程，從基礎的認識課程開始，一步步帶領鄉親進入俯瞰美麗鄉土的視野。

新北瑞芳青雲殿首屆國際研討會 增進神農文化學術交流

瑞芳青雲殿為弘揚神農大帝聖德，增進神農文化之學術研究與交流，一連兩天舉辦「第一屆神農大帝國際學術研討會」，並攜手政治大學華人宗教研究中心、臺灣師範大學海外華人研究中心及國文學系，與淡江大學歷史系共同辦理。

新北淡水一信捐贈涼亭 今落成啟用設計感十足

深耕地方，淡水第一信用合作社去年歡度90週年慶，為了回饋地方捐贈了一座涼亭，涼亭位於公八公園，今年建造完工，因此今日上午由淡水區陳炳仲區長及淡水一信麥勝剛理事主席共同揭幕啟用，舉行「築亭同享、永續共榮」為主題的啟用儀式，新建的涼亭讓民眾多一個休憩的好處所。陳炳仲區長同時頒發感謝狀給淡水一信，感謝淡水一信對地方的支持和付出，為地方發展貢獻力量。

寵愛媽媽 新北汐止智慧里手作保養品當母親節禮物

汐止區智慧里香草文化是里內的特色，在今年初天香茶花盛開時，里長、志工也把掉落的花都收集起來，經過蒸餾，萃取出來的純露當基底，手作了美白化妝水及天香茶花乳液，當作母親節的禮物，要在5/10活動當天，送給媽媽，希望讓每位媽媽都美美的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。