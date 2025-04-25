新北淡水一信捐贈涼亭 今落成啟用設計感十足

深耕地方，淡水第一信用合作社去年歡度90週年慶，為了回饋地方捐贈了一座涼亭，涼亭位於公八公園，今年建造完工，因此今(25)日上午由淡水區陳炳仲區長及淡水一信麥勝剛理事主席共同揭幕啟用，舉行「築亭同享、永續共榮」為主題的啟用儀式，新建的涼亭讓民眾多一個休憩的好處所。陳炳仲區長同時頒發感謝狀給淡水一信，感謝淡水一信對地方的支持和付出，為地方發展貢獻力量。

淡水一信理事主席麥勝剛表示，位在公園草坡上方的涼亭，以四面斜坡的屋面，透空的屏風，呈現「家」的意象。涼亭的建造，以8顆水泥基座穩定的與地面結合，再以4根方管組合成一根柱子，共8根立柱從基座往上支撐起屋面，座椅與屏風皆以方管與柱子交織組合，是一座頗具特色的涼亭。

淡水區長陳炳仲表示，淡水一信善盡企業社會責任，是一家熱心參與公益活動的金融機構，歷年來，捐贈的項目除了身心障礙者專用復康巴士3部外，尚有救護車、消防車、警用巡邏車，出錢出力持續為地方奉獻，其義舉深獲社會及地方大眾肯定。而這一座涼亭不只是讓公園多一個遮風避雨的休憩場地，更備有夜間照明設備，讓公8公園更加的完善。

淡水一信善盡企業社會責任，每年還舉辦健行、書法寫生比賽及捐贈國民中小學「一信獎」獎學金等，不勝枚舉。去年該社90週年慶，除了捐贈公八公園涼亭，還特別舉辦淨攤活動、親子公益園遊會及捐贈中小學校導護背心，淡水一信出錢出力持續為地方奉獻，其義舉深獲社會及地方大眾肯定。

淡水一信經營穩健、治理嚴謹，主管機關嘉許該社是優質基層金融機構，最近十多年，該社陸續增設萬里、板橋、林口、中和、北投及新莊等分社，去年更於臺北市八德路開設台北分社，截至目前為止共有18個營業據點，目前存款總額達1,060億元、放款總額逾760億元，金融規模穩定成長。淡水一信繼第5、7、9、11屆之後，去年蟬聯第12屆臺灣傑出金融業務「菁業獎」—最佳合作金融獎，優質基層金融的美譽實至名歸。