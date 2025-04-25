台中狗肉疑來自非法繁殖場難查緝 凸顯動保機關人力問題

台中市民眾黨籍議員江和樹今天踢爆有集團在網上販賣狗肉，懷疑有部分肉源來自繁殖場汰除或老化犬隻，市府答應會加強掃蕩稽查。動保機關也坦言，人力有限，若犬隻來源不是列管的合法繁殖場，而是根本不知所蹤的非法繁殖場，單憑機關人手較難徹查，還得仰賴民間力量。

江和樹指出，近日發現臉書有社團以「補給品」為代號，買賣狗肉或石虎肉，每斤價格從700元到1500元不等；他的服務處人員跟蹤抓狗集團，懷疑有惡質的繁殖場業者將汰除或老化的犬隻賣給集團，要求老犬死亡處理申報。

農業局表示，23日獲報後已將民眾提供的肉體送到中央畜產會檢驗，預計4月底前取得結果，若確定是狗肉或石虎肉，將進一步追查。動物保護防疫處指出，宰殺犬貓違反動物保護法第12條第3項，可處2年以下有期徒刑，併科20萬元到200萬元罰金，購買、販售或食用也可處5萬到25萬元罰鍰。

動保處表示，一般合法的繁殖場，犬隻都會植入晶片，繁殖場因為犬隻太老或停業得把犬隻送走時，必須向市府報備犬隻流向，動保處根據晶片號碼到店稽查，掌握個別犬隻狀況；正常列管的業者都有會記錄，理論上犬隻流進非法市場的可能性較低。

若犬隻從未列管的非法繁殖場流出，就很難杜絕。動保處表示，非法繁殖場不在市府掌握中，要查也不知從何查起，更多時候仰賴民眾檢舉，只要提供確切證據，動保處會馬上查緝；倒不是說政府機關永遠只能被動，但人力的確是個問題。