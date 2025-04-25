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北市堤外久停車祭新招 研議停放22日就拖吊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市曾發生水門關閉後，仍有許多車輛未撤離的狀況，造成泡水車。本報資料照片
台北市曾發生水門關閉後，仍有許多車輛未撤離的狀況，造成泡水車。本報資料照片

時序將進入防汛期，受到極端天氣影響，為避免堤外停車空間來不及移車遭泡水，北市交通局盤點堤外停車格之外，也針對久未移車的車輛研議將縮短拖吊期程。停管處表示，研議修正自治條例在議會會期內送達，預計從公告到拖吊時間比現行時間縮短23天。

停管處停管及職安科長楊遠明在道安會報表示，每年5月到11月30日為防汛期間，期間若碰上豪大雨需要緊急疏散車輛，北市堤外停車場主要分布於基隆河、淡水河、新店溪及景美溪等，統計大、小車及機車格有1萬3966格，平時巡視久未移動的車輛。

為此，楊遠明表示，會配合水利處宣布管制後4小時起，開始拖吊堤外滯留車輛，同時發放簡訊提醒民眾移車，累計已發放140萬封簡訊。並且加強清理堤外久停車輛。

中央警察大學交通系教授曾平毅提問，雖然防汛期間交大積極協助移車等作業，但是針對久停車輛應該限縮天數，提升停車場的周轉率外，也是讓豪雨等大水來襲時，避免勤務過於繁重。

楊遠明說明，現行的久停時間為停放30日後，貼出公告15日，總計45日若仍沒有移車就會拖吊，之後研議修自治條例，停放15日之後公告7日，總計22日就會直接拖吊，前後減少23天的停放時間。停管處長劉瑞麟補充，希望6月中旬前能送到議會審議。

停車場 北市 淡水河

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