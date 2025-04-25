新北瑞芳青雲殿首屆國際研討會 增進神農文化學術交流
瑞芳青雲殿為弘揚神農大帝聖德，增進神農文化之學術研究與交流，一連兩天舉辦「第一屆神農大帝國際學術研討會」，並攜手政治大學華人宗教研究中心、臺灣師範大學海外華人研究中心及國文學系，與淡江大學歷史系共同辦理。
神農信仰源遠流長，蘊含農業、醫藥與文化意義，並廣泛流傳於東亞與東南亞地區，結合各族群特色，交織出豐富的在地文化，成為華人社會中極具意義的精神象徵。會議廣邀國內外近40位專家學者，共同開啟跨領域、跨文化的學術對話，多面向深入探討神農信仰的歷史發展、文化意涵與當代意義。
青雲殿主委黃佳玲說，青雲殿從一所地方的信仰中心，這些年逐漸蛻變，將藝術、文化與自然生態，融入在日常生活中，成為一座真正落實信仰精神的生活實踐場域。神農的信仰，不只是存在於雲端的神話，而是一步一步，落實在我們的生活與土地上。未來，青雲殿將持續與學界合作，將神農精神落實在每一代人的生活中。
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