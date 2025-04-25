新北三芝數位機會中心空拍課 空中紀錄鄉土之美

三芝數位機會學習中心因已故導演齊柏林的看見台灣而深深感動，加上為了讓較少接觸到空拍資訊的三芝鄉親也有機會自己創造這份感動，近來就特別開設了空拍機課程，從基礎的認識課程開始，一步步帶領鄉親進入俯瞰美麗鄉土的視野。

三芝數位機會中心輔導員林采霖表示，很感謝在教育部的支持下，三芝數位機會中心能夠採購空拍設備並且聘請講師來教學，尤其在三芝區這樣山海風景都美麗的地區，鄉親較少接觸到空拍，這次恰好透過空拍課程讓鄉親以不同角度欣賞鄉土的面貌。

從基礎的認識課程開始，講師帶來不同的攝影器材，有可以收納進口袋的錄影機，還有輕型的空拍機，並且透過實際作品的呈現，讓課程中的學員都相當嚮往，並且熱絡地與講師互動，想要了解不同攝影工具的品牌、功能與實際如何應用。

三芝數位機會中心輔導員林采霖說，除了基本認識空拍機的課程，還會有實地的操作拍攝課程，學員們都相當期待要應用手機與相機以外的設備來拍攝，希望能夠學習到更多元的攝影技巧與專業知識。

講師實際拿出空拍機在教室裡展示，讓學員看看所呈現的畫面以及空拍機的避障功能，還有因應社群平台的影片露出趨勢，空拍機不再只能拍攝橫式影像，現在直式的錄像也可以，期待透過基礎的認識空拍機功能與相關法規，要引發三芝的鄉親興趣，一起透過空拍技巧紀錄鄉土。