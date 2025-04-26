TOP6「雙北野餐地點」不藏私 躺草地、放電chill整天



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「雙北野餐地點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大雙北野餐地點。

春夏之際，天氣逐漸暖和，怎能錯過這樣的美好時光？帶上野餐墊，挑選一片綠地，來場悠閒的野餐吧！你可以獨自躺在草地上，看天空、曬太陽、放空發呆；也能與三五好友共享美食、暢聊生活點滴；或帶上毛小孩奔馳嬉戲，享受自在時光。雙北便有不少適合野餐的好去處，選一處感興趣的地點做為目的地，盡情感受大自然的療癒氛圍吧！

走入「大安森林公園」就像來到郊外「大都會公園」遮蔭少需做好防曬

▲ 網友熱議6大雙北野餐地點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察一年內網友針對「雙北野餐地點」相關話題的討論，發現「大安森林公園」為最受關注的野餐地點。被譽為「都市之肺」的大安森林公園，是一座植被茂密的生態公園，坐落在台北市中心，顯得尤為珍貴。有網友形容「進入公園就像到了郊外」，令人瞬間忘卻都市的快節奏，且「交通方便出捷運就到」，兼具自然氣息與便利性，是「台北的大花園」。雖然假日人潮較多，但因園區佔地遼闊，仍能輕鬆找到適合野餐的空間，不少人認為「要找到三五朋友坐下來野餐的地方十分容易」、「雖然人潮不少，但每個人都能找到屬於自己的放鬆角落」、「空間很大，有很多陰涼處」，在繁忙的都市生活中，這片綠意盎然的森林成為許多人放鬆身心、享受悠閒時光的理想場所。

另外位於新北市三重區的「大都會公園」同樣是備受網友熱議的野餐勝地，座落於三重、新莊、五股、蘆洲交界的二重疏洪道內，佔地面積約等於16座大安森林公園，是全臺灣最大的河濱公園。公園內擁有大片草皮與開闊空間，綠意盎然，使人心曠神怡，網友大讚「天氣舒適，真的會一不小心躺著睡著」、「可以吹風耍廢發呆，白天與夜晚各有不同美景」，同時也有留言提醒「公園遮陰較少，記得做好防曬」。此外，這裡也是大型野餐派對的熱門場地，不遠處還有親子友善的「幸運草地景溜滑梯」，適合全家大小一起來野餐、玩樂，留下滿滿的幸福回憶。

「華山大草原」也是許多民眾週末休閒的熱門去處。這片位於華山文創園區後方的綠地，不僅適合野餐，也是一處親子遊玩與寵物散步的理想場所。有網友分享「有很多遛狗狗甚至遛兔子的」、「小朋友跑來跑去非常可愛」、「行光合作用的時候，還有狗狗貓貓任你摸」，不僅放鬆療癒又充滿幸福感。此外，鄰近的中央藝文公園、市集與展覽活動，也為這裡增添了豐富的文化氣息，「室內跟外面的攤位都有，很多元」，讓民眾在野餐之餘也能順道逛展，盡情探索文化藝術的魅力。

除了上述提及的野餐地點，「花博公園」、「大湖公園」也是不少網友認為適合野餐的地點。在草地上曬曬太陽、閉目養神，讓微風輕拂臉頰，享受片刻的寧靜和放鬆，都是種療癒身心的絕佳方式。不妨利用假期規劃一場輕鬆愜意的野餐，感受大自然的美好，同時記得準備防蚊措施，讓這趟戶外時光更加舒適無憂。





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「雙北野餐地點」相關討論則數。

觀測期間：2024/03/01-2025/03/23，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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