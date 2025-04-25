三協成餅舖遭查水表？新北市長侯友宜：造謠詆毀同仁他不接受

新北市長侯友宜今天赴議會施政報告，綠營對罷團稱團隊據點淡水「三協成餅舖」被「查水表」一事群起圍攻侯友宜，質疑市府在敏感時刻開罰，違反行政中立，雙方唇槍舌戰。侯友宜不滿回嗆，今年該店被檢舉使用過期食品，難道食安可以等？對標示問題，有去函食藥署，從來沒有所謂開罰20萬，開罰6萬是因使用過期食品，側翼一直殺，對基層很不公平，造謠詆毀同仁「我不接受」。

民進黨團總召廖宜琨今天質詢打頭陣，拿出三協成大餅詢問侯友宜有沒有吃過？侯友宜表示，淡水很多餅都很有名，這個他沒有吃過。

廖宜琨問侯友宜到底知不知道大餅用的是鹹鴨蛋還是鹹雞蛋，對於這間店被查水表，明明是去年9月的事情，為何拖到今年大罷免敏感時刻才開罰，

衛生局長陳潤秋跳出來澄清強調，去年有民眾檢舉，市府同仁即刻就去查察，因為標示問題有其專業，他們覺得需要進一步釐清，才會去函食藥署，並請廠商陳述意見。

廖質疑為何會在敏感時刻，就在店家協助連署時開罰，搞到據點都要撤掉；陳潤秋直言，是因為今年3月被檢舉有過期食品，才會前往開罰。

侯友宜說，對於議員提醒他接受，但引用不實謠言詆毀公物體系人員「這我不接受」。

陳潤秋也說，「不知道什麼叫敏感時間」，因為被檢舉賣過期食品，同仁立刻去看，也很快開罰，非常認真負責；侯友宜也說「難道這段時間都不能插手？」

民進黨市議員蘇錦雄也說，新北行政不中立很多，從石門區公務員用臉書支持罷免，到昨天罷免新店立委羅明才志工被警方威脅，真的非常多。

警察局長廖訓誠表示，昨天到現場是接受民眾報案，社區主張是私有土地，有請他拿出證明，依規定處理。

侯也強調，違反任何行政中立他都會處分， 警察同仁依規定處理、衛生局依規定處理，「都依法處理有錯嗎？」

民進黨市議員李宇翔也說，市長認同不可以有不對稱辦案，被查水表就是有不對稱辦案；侯友宜回擊，從頭到尾就沒有開罰20萬，怎麼會到處造謠，他不能接受。

李宇翔詢問，鹹蛋到底是什麼蛋？侯友宜回，大概就是鴨蛋，雞蛋很少鹹的。

李宇翔說，根據中華民國國家標準，鹹蛋就是以採用鴨蛋為原則，用雞蛋或其他禽類的蛋才會標原料 ，衛生局卻以鹹蛋是鴨蛋還是雞蛋為難店家。

不過陳潤秋回嗆，從來沒有這件事，「這是謠言」，這件事從昨天到現在，從來沒有什麼雞蛋、鴨蛋入人於罪，就是開罰過期食品6萬，對於標示，衛生局也有拿到陳述意見書，業者上面有說他認為標示有疏失。

李宇翔說，如果拿出證據局長要不要下台？陳潤秋回擊，你是什麼證據？不要「入人於罪、亂七八糟、亂講一通」。

不過民進黨市議員卓冠廷拿出市府去函食藥署公文「有關案內產品成分標示鹹蛋，未註明使用鴨或雞之鹹蛋黃，是否有違反食品安全衛生管理法規定，為求查辦周妥，謹請貴署釋疑，以利本局後續辦理」，質疑陳潤秋說謊，這個做法就是恐嚇店家。

陳潤秋強調，這是與食藥署之間的函文，是根據民眾檢舉，向中央問問題，問問題不是發給民眾，從來跟店家之間沒有什麼鴨蛋、雞蛋問題，這個案子目前還沒有開罰，正在進行調查中；開罰的是過期食品。

侯友宜說，議員不要亂說話，要「照理說」，不是說大聲就好；現在還在進行中。