快訊

紐西蘭液態乳零關稅來台 鮮乳仍貴爆？4成利潤流入這些人口袋

美中貿易談判進行中？川普脫口「今早已開會」 陸外交部再打臉

台62線車禍！小貨車疑自撞翻覆摔爛 司機下半身粉碎性骨折

聽新聞
0:00 / 0:00

三協成餅舖遭查水表？新北市長侯友宜：造謠詆毀同仁他不接受

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市議會民進黨團舉牌「行政要中立、市長別算計」。記者葉德正／攝影
新北市議會民進黨團舉牌「行政要中立、市長別算計」。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天赴議會施政報告，綠營對罷團稱團隊據點淡水「三協成餅舖」被「查水表」一事群起圍攻侯友宜，質疑市府在敏感時刻開罰，違反行政中立，雙方唇槍舌戰。侯友宜不滿回嗆，今年該店被檢舉使用過期食品，難道食安可以等？對標示問題，有去函食藥署，從來沒有所謂開罰20萬，開罰6萬是因使用過期食品，側翼一直殺，對基層很不公平，造謠詆毀同仁「我不接受」。

民進黨團總召廖宜琨今天質詢打頭陣，拿出三協成大餅詢問侯友宜有沒有吃過？侯友宜表示，淡水很多餅都很有名，這個他沒有吃過。

廖宜琨問侯友宜到底知不知道大餅用的是鹹鴨蛋還是鹹雞蛋，對於這間店被查水表，明明是去年9月的事情，為何拖到今年大罷免敏感時刻才開罰，

衛生局長陳潤秋跳出來澄清強調，去年有民眾檢舉，市府同仁即刻就去查察，因為標示問題有其專業，他們覺得需要進一步釐清，才會去函食藥署，並請廠商陳述意見。

廖質疑為何會在敏感時刻，就在店家協助連署時開罰，搞到據點都要撤掉；陳潤秋直言，是因為今年3月被檢舉有過期食品，才會前往開罰。

侯友宜說，對於議員提醒他接受，但引用不實謠言詆毀公物體系人員「這我不接受」。

陳潤秋也說，「不知道什麼叫敏感時間」，因為被檢舉賣過期食品，同仁立刻去看，也很快開罰，非常認真負責；侯友宜也說「難道這段時間都不能插手？」

民進黨市議員蘇錦雄也說，新北行政不中立很多，從石門區公務員用臉書支持罷免，到昨天罷免新店立委羅明才志工被警方威脅，真的非常多。

警察局長廖訓誠表示，昨天到現場是接受民眾報案，社區主張是私有土地，有請他拿出證明，依規定處理。

侯也強調，違反任何行政中立他都會處分， 警察同仁依規定處理、衛生局依規定處理，「都依法處理有錯嗎？」

民進黨市議員李宇翔也說，市長認同不可以有不對稱辦案，被查水表就是有不對稱辦案；侯友宜回擊，從頭到尾就沒有開罰20萬，怎麼會到處造謠，他不能接受。

李宇翔詢問，鹹蛋到底是什麼蛋？侯友宜回，大概就是鴨蛋，雞蛋很少鹹的。

李宇翔說，根據中華民國國家標準，鹹蛋就是以採用鴨蛋為原則，用雞蛋或其他禽類的蛋才會標原料 ，衛生局卻以鹹蛋是鴨蛋還是雞蛋為難店家。

不過陳潤秋回嗆，從來沒有這件事，「這是謠言」，這件事從昨天到現在，從來沒有什麼雞蛋、鴨蛋入人於罪，就是開罰過期食品6萬，對於標示，衛生局也有拿到陳述意見書，業者上面有說他認為標示有疏失。

李宇翔說，如果拿出證據局長要不要下台？陳潤秋回擊，你是什麼證據？不要「入人於罪、亂七八糟、亂講一通」。

不過民進黨市議員卓冠廷拿出市府去函食藥署公文「有關案內產品成分標示鹹蛋，未註明使用鴨或雞之鹹蛋黃，是否有違反食品安全衛生管理法規定，為求查辦周妥，謹請貴署釋疑，以利本局後續辦理」，質疑陳潤秋說謊，這個做法就是恐嚇店家。

陳潤秋強調，這是與食藥署之間的函文，是根據民眾檢舉，向中央問問題，問問題不是發給民眾，從來跟店家之間沒有什麼鴨蛋、雞蛋問題，這個案子目前還沒有開罰，正在進行調查中；開罰的是過期食品。

侯友宜說，議員不要亂說話，要「照理說」，不是說大聲就好；現在還在進行中。

侯友宜 衛生局 雞蛋

延伸閱讀

影／黃呂錦茹遭收押禁見 侯友宜反應曝光

三協成餅店支持罷綠被罰20萬？ 侯友宜批造謠一張嘴：沒有這回事

耗資近30億新北市美術館今開館 侯友宜：打造城市文化新地標

新北美術館開幕 侯友宜盼市民更親近藝術

相關新聞

北市堤外久停車祭新招 研議停放22日就拖吊

時序將進入防汛期，受到極端天氣影響，為避免堤外停車空間來不及移車遭泡水，北市交通局盤點堤外停車格之外，也針對久未移車的車...

新北文資體驗活動 4/25開放報名

2025「校園瘋世遺」系列活動，將文化資產帶入校園和日常，結合繪本、動畫，推出15場含括研習、講座、走讀、速寫等活動，4月25日中午12:00開放報名。 文化局表示，新北市擁有三處臺灣世界遺產潛力點

新北老人逾77萬人 侯友宜宣布2026年成立高齡長照處

新北市老年人口已逾77萬，近期有成立二級專責機構長照處的呼聲。市長侯友宜今在議會施政報告時，表態支持，宣布明年會成立長照...

新北推守護銀髮族 市長侯友宜：115年設高齡長照處

新北市長侯友宜今天在議會進行施政報告時表示，為讓長者的照顧更周全，新北市明年成立高齡長期照顧處，將整合社會局及衛生局的資...

新北萬里龜吼漁夫市集4/27開幕 滿額抽好禮

新北市萬里龜吼漁夫新市集將於4月27日正式開幕，提供民眾更加寬敞、明亮的購物及用餐空間，並在開幕當天推出消費滿2,000元即可抽價值2,000元的限量海鮮禮盒，在新市集拍照打卡還能獲得限量的萬里蟹造型

三協成餅舖遭查水表？新北市長侯友宜：造謠詆毀同仁他不接受

新北市長侯友宜今天赴議會施政報告，綠營對罷團稱團隊據點淡水「三協成餅舖」被「查水表」一事群起圍攻侯友宜，質疑市府在敏感時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。