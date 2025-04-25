新北萬里龜吼漁夫市集4/27開幕 滿額抽好禮

新北市萬里龜吼漁夫新市集將於4月27日正式開幕，提供民眾更加寬敞、明亮的購物及用餐空間，並在開幕當天推出消費滿2,000元即可抽價值2,000元的限量海鮮禮盒，在新市集拍照打卡還能獲得限量的萬里蟹造型雞蛋糕。

漁業處表示，新北市推動的龜吼漁夫市集改建工程已順利完工，在經過為期約1個月的攤商搬遷及試營運之後，將在27日正式開幕，新市集一樓設有32 攤販售當季漁獲的生鮮攤位，上去二樓則設有12攤熟食攤位，提供面海又挑高的用餐空間，並設置戶外觀海平台，可以眺望整個維納斯海岸線，讓味覺與視覺獲得雙重享受。

漁業處補充，為歡慶龜吼漁夫新市集正式開幕，當天推出「龜吼新鱻寶盒」扭蛋活動，當日消費滿2,000元即可獲得1次扭蛋的機會，內含價值2,000元萬里蟹、現流小卷、蝦貝等漁產品的限量海鮮禮盒(實際內容依活動當日漁獲調整)，或是價值500元、200元或100元的限量龜吼漁夫市集抵用券等獎項，當日限量500個機會，不僅如此，當天到龜吼漁夫市集拍照打卡上傳個人社群，並標註「龜吼漁夫市集慶開幕」，即可兌換限量200份獨家製作的萬里蟹及小卷等特殊造型雞蛋糕。

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