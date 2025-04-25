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新北文資體驗活動 4/25開放報名

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

2025「校園瘋世遺」系列活動，將文化資產帶入校園和日常，結合繪本、動畫，推出15場含括研習、講座、走讀、速寫等活動，4月25日中午12:00開放報名。

文化局表示，新北市擁有三處臺灣世界遺產潛力點，包括金礦歷史濃厚的「水金九礦業遺址」、承載醫療與人權意義的「樂生療養院」，以及兼容異國風情的「淡水紅毛城及其週遭歷史建築群」。「校園瘋世遺」包山包海包文資，以創新、多元的形式，寓教於樂地將文化資產帶進校園與社區，實踐文化資產保存法的保存教育精神。本次系列活動結合繪本、動畫以教師研習、故事媽媽講座、實地走讀、世遺速寫等形式，總計15場精采活動，讓參與者從不同角度親近文資、感受歷史、培養文化敏感度。活動設計融合體驗學習與藝術創作，不僅讓孩子們認識在地文化，也激發文化傳承的熱情。

新北市文化局表示，此次活動不僅認識世界遺產價值與全球實踐的觀念，同時也是一場讓世界遺產走入日常的實驗。從繪本到速寫，從走讀到教學，拉近大家和世界遺產的距離，實現「耳到、腳到、眼到、手到、心到」五感學習，將文化資產從經典變為日常，成為每一位市民共同守護的生活記憶。

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世界遺產 文化資產

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