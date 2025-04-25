家戶垃圾丟路邊垃圾桶小心 北市AI執法開罰最低3600起跳

為遏止民眾將家戶垃圾丟至於路邊垃圾桶，台北市環保局攜手大同大學研發AI辨識系統，透過AI辨別違規丟棄垃圾包的行為，精準率可達95%，更提醒遭開罰，最低罰單金額為3600元起跳，呼籲民眾勿心存僥倖。

環保局統計，自2022年到2024年間，垃圾包違規棄置於清潔箱的查處件數共1萬2777件。為強化執法，人力稽查外，環保局也持續運用移動式攝影機等科技執法工具，並針對垃圾滿溢熱點增加清運與巡查頻率，以杜絕亂丟歪風，維護市容整潔。

同時，環保局也與大同大學資訊工程團隊產學合作，共同研發「AI智慧辨識系統」，環保局指，運用人工智慧技術自動辨識違規丟棄垃圾包行為，自動輸出違規片段，大幅減少人力逐一檢視監視影像的負擔。

環保局說，該系統準確率高達95%，兼具省時與精準優勢，現已陸續導入各區清潔隊，有效提升應變效率，並減輕人力負擔。

環保局提醒，丟棄家戶垃圾於行人專用清潔箱者，將依「廢棄物清理法」告發，處以3600元至6000元罰鍰。以北市實施之「垃圾費隨袋徵收」政策為例，一個14公升的專用垃圾袋僅需5元，最低一張罰單金額為3600元，等同可購買720個垃圾袋。