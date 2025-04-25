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家戶垃圾丟路邊垃圾桶小心 北市AI執法開罰最低3600起跳
為遏止民眾將家戶垃圾丟至於路邊垃圾桶，台北市環保局攜手大同大學研發AI辨識系統，透過AI辨別違規丟棄垃圾包的行為，精準率可達95%，更提醒遭開罰，最低罰單金額為3600元起跳，呼籲民眾勿心存僥倖。
環保局統計，自2022年到2024年間，垃圾包違規棄置於清潔箱的查處件數共1萬2777件。為強化執法，人力稽查外，環保局也持續運用移動式攝影機等科技執法工具，並針對垃圾滿溢熱點增加清運與巡查頻率，以杜絕亂丟歪風，維護市容整潔。
同時，環保局也與大同大學資訊工程團隊產學合作，共同研發「AI智慧辨識系統」，環保局指，運用人工智慧技術自動辨識違規丟棄垃圾包行為，自動輸出違規片段，大幅減少人力逐一檢視監視影像的負擔。
環保局說，該系統準確率高達95%，兼具省時與精準優勢，現已陸續導入各區清潔隊，有效提升應變效率，並減輕人力負擔。
環保局提醒，丟棄家戶垃圾於行人專用清潔箱者，將依「廢棄物清理法」告發，處以3600元至6000元罰鍰。以北市實施之「垃圾費隨袋徵收」政策為例，一個14公升的專用垃圾袋僅需5元，最低一張罰單金額為3600元，等同可購買720個垃圾袋。
環保局強調，北市行人專用清潔箱的設立目的為提供民眾行走期間投遞飲食或活動所產生的廢棄物，設置地點多位於公車站、捷運站、商圈夜市及觀光景點等人潮聚集區。但仍有民眾深夜或清晨將家戶垃圾違規棄置，呼籲勿心存僥倖。
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