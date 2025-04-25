童趣彩繪點亮後巷 新北水利局打造「秘境水世界」
新北市水利局推動後巷彩繪，近日於三重區忠孝里及板橋區信義里完成以「朝氣童趣滿家園」與「悠遊海洋」為主題的牆面彩繪，將原本灰暗的後巷轉化為明亮乾淨的童趣天地，宛如城市中的彩繪秘境。
水利局長宋德仁表示，截至今年3月底，新北市汙水用戶接管數已突破124萬戶，後巷彩繪也累計完成731條。透過汙水接管與後巷彩繪的結合，不僅改善生活環境，也為市容增添色彩，發揮一加一大於二的效果。
水利局表示，三重忠孝里鄰近光興國小及淡水河忠孝碼頭，彩繪設計延伸在地綠美化園地「新北綠家園」意象，結合童趣畫風，打造充滿朝氣的街廓。而地形狹長的板橋信義里則打造大型海洋世界彩繪牆，擴展空間感，讓居民與畫作互動、體驗如同進入海底世界的樂趣。
信義里長黃閎源指出，汙水接管大幅改善過往異味與蚊蟲孳生問題，彩繪後巷更讓里內風貌煥然一新，「孩子們放學路上經過這裡都變得開心許多，就像走進童話世界一樣。」
水利局表示，彩繪地點資訊與電子地圖已公布於官網，歡迎市民親自前往感受這場視覺饗宴，也鼓勵更多里辦公室與居民參與後巷美化，讓城市每個角落都充滿生活感與創意。
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