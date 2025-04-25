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台中建置公安稽查管理平台 陳雅惠籲強化預警與資安

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市府建置「公安稽查管理平台」議員陳雅惠籲強化預警與資安。圖／陳雅惠提供
台中市府建置「公安稽查管理平台」議員陳雅惠籲強化預警與資安。圖／陳雅惠提供

台中市府推動智慧城市，數位發展局正建置「公安稽查管理平台」預期整合跨局處資料、提升公共安全管理效率。不過市議員陳雅惠質疑，若平台缺乏實用功能與風險預警，恐怕只是數位門面，無法落實智慧治理。

數位發展局長林谷隆指出，數位發展局正建置「公安稽查管理平台」預計整合19個局處資料，將導入API自動交換、主動預警與通報功能，並由研考會統籌稽查進度管理。平台採零信任架構、設獨立伺服器，所有操作均可追蹤，將持續強化安全與功能，落實智慧治理。

陳雅惠表示，目前公安資料分散在消防、都發、經發、教育、民政、社會等局處，涉及安檢紀錄、建物使用、營業登記、校園空間與托育場域等。

她質疑市府是否已訂定統一格式與整合機制？有無專人負責資料更新與管理？若只是將資料堆在一起，卻無法互通應用，根本稱不上智慧整合。

她強調，智慧治理不應只停留在查詢功能，更應具備「主動預警」能力。例如場地若未通過消防安檢卻辦活動，系統應即時跳出警示並通報相關單位稽查。若無法辨識風險、提醒異常，就不具備實質效用。她也要求市府公開平台架構與資安規範，接受議會與市民監督。

市議員張芬郁、謝家宜指出，平台應考量使用者需求，不僅提供市府內部使用，也應對民眾開放查詢，提升市民參與感與透明度。她提醒，資訊設計若不友善，只會變成沒人想用的系統。

市議員陳淑華、陳俞融說，公安平台涉及大量敏感資訊，包括違規紀錄與個資，市府應設置權限分級與異常偵測機制，加強資安防護，以免系統成為資安破口。

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