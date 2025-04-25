耗資近30億新北市美術館今開館 侯友宜：打造城市文化新地標

新北市美術館於今日開館，新北市長侯友宜表示，美術館歷經七次流標，最終由建築師姚仁喜以蘆葦意象打造完成，象徵市民共創共享的生活美學平台。新美館董事長劉和然則強調，未來將結合教育推廣，讓學生從小親近藝術，實踐全民美術館理念。

歷時多年籌備、耗資近30億元的新北市美術館，於今日開館，成為新北市第一座城市美術館。新美館座落鶯歌，緊鄰三鶯線捷運鶯歌車站，未來將結合藝文、觀光與交通優勢，成為推動地方創生與城市美學的新基地。

開館典禮由新北市長侯友宜、新北市美術館董事長劉和然與館長賴香伶共同主持，文化部政務次長李靜慧及多位國際藝術機構代表出席，包括東京森美術館、新加坡國家美術館、洛杉磯當代藝術博物館、荷蘭Nieuwe Instituut等五位國際顧問團成員，展現新美館「立基在地、面向國際」的文化定位。

侯友宜表示，新美館不僅是三鶯文化走廊的起點，更是市民共享的藝術平台。他感謝建築師姚仁喜團隊將蘆葦意象化為建築語言，克服施工困難、歷經七次流標，最終呈現出令人驕傲的藝術場域。「新美館不只是建設里程碑，更是生活美學的實踐空間，讓市民參與、共享、共榮」，他強調未來將結合教育、觀光與產業，讓藝術成為城市的一部分。

李靜慧指出，文化設施往往需長期規劃，新美館歷經多年，終於在全民的期待下誕生，這不僅是建築成就，也代表著在地文化與風土的具體呈現，「等待是值得的」。

賴香伶表示，新美館是眾人心力匯聚的成果，感謝市府、文化部與地方社群的支持。她說：「我們希望這裡是可以被親近、反思、分享的公共場域，讓藝術從小紮根，成為市民生活的一部分。」

劉和然則強調，新美館是全民參與的美術館，從組織規劃、展覽設計到互動空間的打造，皆秉持開放共創的精神，未來也將與教育局合作，推動校外學習計畫，讓每位學生都能走進美術館，感受藝術的力量。

新美館開館同步推出四檔展覽。包括典藏研究展「往來/照見」、國際主題策展「基進城市」、親子互動展「再自然不過的事」，以及委託創作計畫「新店男孩：Don’t Worry, Baby」。其中「基進城市」展覽以全球南方視角回應都市空間議題，匯聚25組國內外藝術家，展現新北多元文化與城市轉型樣貌。

此外，新美館強調智慧與永續，導入電子看板、人流統計、多語系語音導覽，並取得綠建築標章，打造結合環境、生態與科技的藝文生態園區。「再自然不過的事」展覽則以開放式空間，邀請民眾與藝術家共創，呼應園區生態環境，強化與自然的連結。

新美館建築設計由姚仁喜操刀，以蘆葦為意象，結合自然景觀與公共空間，打造市民可親近的美術館空間。全館總經費約29.4億元，除主館外，還包含戶外園區、新美聚所與新美聚場，未來將發展駐館計畫，促進藝術交流與創作實驗。

美術館位置鄰近捷運三鶯線鶯歌站，侯友宜表示三鶯捷運目前已進行動態測試，預計年底完工、明年通車，未來將大幅提升交通便利性，吸引更多國際觀光客與藝術愛好者前來。