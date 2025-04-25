終於開了！板橋黃石市場今起試營運、室內擠滿採買人潮

新北板橋黃石市場位處精華地帶，市府以BOT模式帶動市場改建，原估去年11月底完工，但工期延宕，至今年才完工。黃石市場粉專昨天宣告今天起開始試營運，攤商昨天就在忙碌備貨備料，今早一開門，期待已久的顧客擠滿市場，非常熱鬧。

黃石市場2021年12月8日開工，興建地下3層、地上9層建物，其中地下1至3層為停車場、1至2層為零售市場、3至5層為特色餐廳、運動休閒等商業設施、6層為市民活動中心、7至9層為旅館。目前有29攤進駐，3攤招商中。

粉專昨天貼文指出，黃石市場開市前夜，給您的一封邀請函，還沒人潮，還沒開張。4月25日或許不會像記憶中的那樣熱鬧，也許還不完美，甚至有些陌生，但從燈亮的那一刻起，新市場就準備好了，攤位一間間歸位，招牌重新掛上，從拆遷到重建，一起經歷了慢慢變好的過程，今天是重新打開門的第一天，不確定您會不會來，但如果您願意，我會在原地，用全新的樣子，等您回來看看。

市場今天早上9點半舉辦簡單的祈福儀式，希望試營運期間一切都順利。有攤商表示，終於等到市場可以開放進駐，重新做生意，新的空間可以讓更多人潮進駐，期盼未來生意更好更旺。

「跟以前差很多」，在附近租屋的陳小姐表示，以前來逛黃石市場地板潮濕，燈光昏暗不夠明亮，通常都是來吃飯，不太願意想進來採買，現在市場重新改造，空間很大也有冷氣，感覺非常舒服；居民李先生表示，到菜市場買東西最怕又熱又悶，以前的黃石市場也是如此，現在有裝設冷氣，且有停車位，覺得很方便。