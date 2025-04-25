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新北美術館開幕 侯友宜盼市民更親近藝術

攝影中心／ 記者葉信菉／新北即時報導
新北市首座公有美術館新北市美術館上午隆重開館，開館典禮由新北市長侯友宜（右三）親自主持，並進行拋彩帶儀式。記者葉信菉／攝影
新北市首座公有美術館新北市美術館上午隆重開館，開館典禮由新北市長侯友宜（右三）親自主持，並進行拋彩帶儀式。記者葉信菉／攝影

新北市首座公有美術館新北市美術館上午隆重開館，開館典禮由新北市長侯友宜親自主持，並邀請來自國內外的重要藝術家、策展人、顧問團隊及媒體共襄盛舉，包括東京森美術館館長片岡真實、國際知名策展人侯瀚如、新加坡國家美術館首席策展人派崔克・佛洛雷斯（Patrick Flores）等人，一同見證這座文化新地標的誕生。

為迎接開館，新北市美術館推出四檔重量級展覽，即日起至6月30日免費開放參觀。自4月26日至6月1日，更安排連續六個週末的系列活動，邀請市民共享藝術盛宴，開啟新北城市文化的新篇章。

新北市長侯友宜表示，新北市作為全台人口最多、文化底蘊深厚的城市，致力打造一座融合在地文化與國際視野、屬於全民的美術館。新北市美術館的開幕，不僅實現藝術普及化與公共空間共享的願景，也希望市民能在日常生活中親近藝術，進一步形塑具有溫度與內涵的城市美學。

新北市美術館座落於鶯歌，結合陶瓷產業特色與當代藝術能量，是「三鶯文創整合計畫」的重要據點，串聯文化觀光、城市景觀與生活美學，活絡地方經濟與文化產業。

新北市美術館座落於鶯歌，結合陶瓷產業特色與當代藝術能量，是「三鶯文創整合計畫」的重要據點，串聯文化觀光、城市景觀與生活美學，活絡地方經濟與文化產業。記者葉信菉／攝影
新北市美術館座落於鶯歌，結合陶瓷產業特色與當代藝術能量，是「三鶯文創整合計畫」的重要據點，串聯文化觀光、城市景觀與生活美學，活絡地方經濟與文化產業。記者葉信菉／攝影

侯友宜 美術館

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