新北祈福列車壓軸登場 秘境魔幻與點石成金路線今起跑

結合信仰文化與在地風景的新北祈福列車，今推出兩條壓軸路線「秘境魔幻路」與「點石成金路」，分別以編號222與777象徵歡樂與好運。兩條路線分別融合了宗教巡禮、拍照熱點及地方文化。

新北市民政局表示，「秘境魔幻路」精選8大拍照熱點，囊括佛教、道教與基督宗教場域，從淡水無極天元宮櫻花天壇、三重萌系貓廟義天宮，到拱北殿、靈鷲山無生道場與百年古蹟淡水禮拜堂，每一站皆富宗教意涵與建築特色。民眾除可虔誠祈願，也能拍下美照留念，感受自然與信仰交織的魅力。

民政局說明，另一條「點石成金路」則以礦業文化為主軸，串聯金瓜石、九份與三峽地區的歷史廟宇，包括擁有全台最大銅製關公像的勸濟堂、昭和風格的土地公廟等。這條路線不僅是向礦工精神致敬的文化巡禮，更蘊藏豐富的歷史記憶與祈福能量。