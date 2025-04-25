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新北祈福列車壓軸登場 秘境魔幻與點石成金路線今起跑

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
點石成金路則是一趟向礦工致敬的祈福巡禮，此路線橫跨三峽與金九地區，拜訪多座具歷史意涵的廟宇(圖為勸濟堂的純銅鑄造關公神像)。圖／新北市民政局提供
點石成金路則是一趟向礦工致敬的祈福巡禮，此路線橫跨三峽與金九地區，拜訪多座具歷史意涵的廟宇(圖為勸濟堂的純銅鑄造關公神像)。圖／新北市民政局提供

結合信仰文化與在地風景的新北祈福列車，今推出兩條壓軸路線「秘境魔幻路」與「點石成金路」，分別以編號222與777象徵歡樂與好運。兩條路線分別融合了宗教巡禮、拍照熱點及地方文化。

新北市民政局表示，「秘境魔幻路」精選8大拍照熱點，囊括佛教、道教與基督宗教場域，從淡水無極天元宮櫻花天壇、三重萌系貓廟義天宮，到拱北殿、靈鷲山無生道場與百年古蹟淡水禮拜堂，每一站皆富宗教意涵與建築特色。民眾除可虔誠祈願，也能拍下美照留念，感受自然與信仰交織的魅力。

民政局說明，另一條「點石成金路」則以礦業文化為主軸，串聯金瓜石、九份與三峽地區的歷史廟宇，包括擁有全台最大銅製關公像的勸濟堂、昭和風格的土地公廟等。這條路線不僅是向礦工精神致敬的文化巡禮，更蘊藏豐富的歷史記憶與祈福能量。

民政局指出，即日起至6月30日，只要完成瑞芳地區任兩間指定寺廟打卡，包含勸濟堂、福山宮、九份聖明宮與九份明聖宮，前10名即可至黃金博物館免費體驗坑道活動。民眾可透過加入官方LINE參與打卡集章任務，至官方臉書完成指定任務，還有機會獲得限量文創品。

新北祈福列車於今推出壓軸兩條路線「秘境魔幻路」與「點石成金路」。圖／新北市民政局提供
新北祈福列車於今推出壓軸兩條路線「秘境魔幻路」與「點石成金路」。圖／新北市民政局提供
秘境魔幻路精選8處宗教與自然交織的美照製造機(圖為汐止拱北殿)。圖／新北市民政局提供
秘境魔幻路精選8處宗教與自然交織的美照製造機(圖為汐止拱北殿)。圖／新北市民政局提供
秘境魔幻路除涵蓋佛教與道教場域，更納入淡水百年基督教古蹟「淡水禮拜堂」，其哥德式建築與古風琴不僅是地標，也是不少新人與攝影師取景首選。圖／新北市民政局提供
秘境魔幻路除涵蓋佛教與道教場域，更納入淡水百年基督教古蹟「淡水禮拜堂」，其哥德式建築與古風琴不僅是地標，也是不少新人與攝影師取景首選。圖／新北市民政局提供

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