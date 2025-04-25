環狀線東環段工期8年 民代憂內科交通血栓

環狀線東環段被視為內科交通治療方案之一，昨都審修正後通過。北捷局表示，預計最快年底動工，若順利可望2032年完工。不過因5站在內科周邊，議員憂施工至少8年，內科交通未紓解，恐先交通黑暗期。捷運局表示，會利用公園地，盡可能維持現有車道。

民眾黨議員陳宥丞說，目前瑞光、舊宗路道路服務水準是E級，依目前規畫，封車道3年就是讓內科交通血栓，甚至直接死亡，規畫還不夠，交維計畫必須審慎因應。

「光是1個車道，就會有重大影響。」議員李明賢說，內科將面臨捷運施工，最不希望的就是又要面對黑暗期，尤其瑞光路、港墘路的交通節點，該趕緊思考和計畫。

「因應施工黑暗期，會將衝擊降到最小。」捷運局長鄭德發提到，市府很早就推演交維計畫，已針對瑞光路、洲子二號公園、大港墘公園等周邊恐衝擊交通節點，車站站體施工會利用公園地，維持現有車道數；即使從5車道減少到4車道，也要維持雙向各2車道。

鄭德發說，捷運局也會透過交通接駁方式，減少私人運具，未來交通復舊也預計規畫將一線車道畫為公車專用道。

目前東環段施工分三階段，鄭德發說，首要是盡快找到潛在廠商將工程招標出去；再來是財務計畫修正，因當初核定金額受缺工缺料影響，金額需上修。東環段全線約13.25公里，設有10站，起點北環段劍南路站後尾軌，行經中山、內湖、松山、信義及文山等行政區，最終銜接南環段動物園站。

昨天都審會，捷運局已依前次建議，修正Y30、Y32、Y35、Y36站體出入口空間修正。委員昨再建議，Y32南側綠化空間及人行出入口動線；無障礙電梯前雨遮空間，應符合使用者，寬度、深度在符合規定之前提下盡量做到最大，出入口綠化處理需考慮人行頻繁，建議以鋪面設計等。主席劉美秀裁示修正後通過。