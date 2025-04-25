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園方遲繳保費 幼兒團保理賠被拒

聯合報／ 記者李定宇／新北報導

新北一名幼兒因病住院，申請團保理賠竟遭拒，原來學校遲繳保費，家長不滿。教育局表示，園方應於4月11日前繳費，因故未於期限內完成，學校補正繳費程序並與保險公司協商先行理賠，昨已撥款入帳。

這名家長因孩子住院申請學校團體保險，被拒賠後得知學校根本沒投保氣炸，家長不滿表示，保險公司不理賠還叫家長去找學校拿匯款收據，質疑保險公司未積極與學校溝通，將責任丟給家長。

議員黃淑君接獲陳情表示，教育局未落實監督責任，導致學生投保出現重大疏漏，學生團體保險原應由學校統一作業、主動繳費，學校不能以未收齊保費為由推諉責任，更不該由家長承擔與保險公司溝通壓力，把關機制形同虛設。

黃淑君說，學生保險屬於學校強制辦理項目，應由學校編列預算或設立基金支應，若有延誤應由學校負責，教育局監督顯然有缺失。

教育局說，後續將依相關規定懲處，將持續針對學生團體保險，每學期函知各校園投保及繳費相關作業，並透過教育訓練督導各校園應依教育部規定辦理。今年有1553所學校及園所需辦團體保險，經調查都已辦理投保；單位投保後即已確保相關權益，不因各單位保費入帳時間差造成理賠權益受損。

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