新北汐止北峰里老人共餐13年　觀天下捐加菜金延續溫暖

汐止區北峰里老人共餐一辦13年，成為社區長輩每月期待的重要聚會，每個月的最後一個星期四準時11點，就開始陸續有老人家到活動中心來，每一次志工都會準備豐富的拿手好菜，請老人家吃，為了響應照顧長輩回饋地方，觀天下有線電視公司特地捐贈加菜金，希望老人共餐能夠長久辦下去。

北峰里長陳南海說，今（24）日，很感謝今天觀天下有線電視公司來贊助北峰里老人共餐，未來會辦的更豐盛請長輩們吃，今天贊助1萬元的加菜金真的很感謝，今年共餐已經邁入第13年，一直以來都是自掏腰包，沒有向外募款，看著長輩吃的開心，就覺得很值得，現在都一個月辦一次，大概都有2、3百人，而且都是環保志工來幫忙，煮菜準備美味菜肴。

活動由環保志工熱情投入，每回都準備豐盛的家常菜餚，讓長輩們吃得安心又開心，不僅填飽肚子，也透過共餐促進交流，減少長者孤獨感，建立深厚的鄰里情誼，展現社區自助互助的精神。

為響應回饋地方、關懷長輩，觀天下有線電視公司這次特地捐贈加菜金，希望為共餐活動注入更多資源，讓這份溫暖得以持續延續。