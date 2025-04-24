雙北世壯運5月登場 新北啟動競賽場地總檢查
2025年雙北世界壯年運動會將於5月17日開賽，新北市府今天分別前往手球、海浪救生、帆船、風浪板、沙灘排球等競賽場地總檢查，要求消防、交通、衛生等場地整備，重視安全。
市府副秘書長龔雅雯至蘆洲國民運動中心，總檢查雙北世壯運的手球競賽場地；副秘書長張其強則於下午前往貢寮區福隆海水浴場，檢查帆船與風浪板等競賽場地。
體育局透過新聞稿表示，雙北世壯運有35個競賽種類，將在61處場地展開。新北市有21處競賽場地，包含板橋、新莊、新店、三重、中和、樹林、蘆洲、淡水、金山與貢寮等10個行政區。
龔雅雯表示，手球競賽將在5月18日至24日登場，市府從即日起至5月13日，於各競賽場地總檢查，包括體育、消防、交通、衛生、警察及觀光旅遊局等，確認整備情形，並檢視賽務、維安、道安、食安、住安等面向。
龔雅雯說，賽會期間，新北市府推出多項好康，憑大會證件可免費使用新北市所屬運動場館的體適能中心及泳池；免費參觀新北市博物館、美術館及林家花園。
裁判長謝慶龍說，透過場地總檢查，再次確認場地符合競賽規範，提供所有參與者安心的參賽環境。相信賽會期間，所有選手都能留下很好的參賽體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言