快訊

「沒給自己留餘地」習近平決意硬摃美國 外媒：川普恐須先打電話

只為入鏡拍照！阿里山「鏡頭君」清晨遭襲擊 年輕人夜衝轉鏡頭還比YA

涉嫌收錢包庇非法業者濫倒廢土 3警1稽查員收押禁見

新北汐止水返腳講堂開課秒殺 首堂課體驗手沖咖啡

觀天下／ 記者陳惠玲汐止報導
汐止區公所的「水返腳講堂」深受民眾喜愛，安排豐富課程讓民眾多元學習。圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所的「水返腳講堂」深受民眾喜愛，安排豐富課程讓民眾多元學習。圖／觀天下有線電視提供

為了提供市民多元學習機會，汐止區公所持續推動「水返腳講堂」，今年共規劃8大主題、17堂課，內容涵蓋手沖咖啡、有氧運動、與AI製圖等豐富課程，一開放報名，幾乎秒殺額滿，顯示民眾高度參與熱情，今（24）日開學儀式上宣告開課，第一堂課帶學員體驗手沖咖啡。

連續開辦4年的水返腳講堂開募式，在汐止區公所二樓的藝文走廊舉行，包括新北市議員周雅玲、白珮茹服務處、以及多位里長都出席參加，今年的課程更豐富更多元，有8個主題、17堂課，有氧運動、各類手作都有，再加上多一堂AI製圖，希望讓汐止區民都能多元學習，一開放報名，就秒殺。

這次包括與汐止運動中心合作開了有氧運動的課程，還有觀天下有線電視則是AI製圖，讓汐止市民能夠多元學習，利用開學儀式，汐止區長林慶豐也頒發感謝狀表示感謝，開學儀式上也正式宣告課程啟動，現場氣氛熱絡，新北市議員周雅玲現場也手沖咖啡和大家分享，緊接著首堂課由Candy老師帶領大家體驗手沖咖啡，咖啡職人速成班，不僅學習技巧，也享受咖啡香氣，為自己沖一杯好咖啡。

汐止區長林慶豐提到，「水返腳講堂」今年已經是第4年了，一直以來都深受民眾喜愛，有8個單元、17堂課，會再多一堂是觀天下有線電視的AI製圖課程，豐富多元的課程，這一波報名搶的非常快，幾乎一上架很快就額滿。

學員說，很開心能夠參與水返腳的課程，尤其咖啡真的很吸引人，去年要報名沒報上，今年終於報名成功超開心，覺得咖啡不但能療癒心情，還能夠放鬆，尤其是聞著咖啡香，一整天都覺得心矌神怡，這堂課的老師非常專業，教的咖啡技巧自己從來沒學過，難怪之前自己泡的咖啡都不好喝，希望經過老師的教導後，沖泡的咖啡會比較好喝。

咖啡 汐止

延伸閱讀

三星四季青花瓷　玩青花瓷拓繪、品手沖咖啡

告別失眠讓大腦火速斷片！「一分鐘秒睡」3秘方 喝了咖啡都能入眠

每天一杯咖啡大幅改善腸道健康！研究：好菌數量多出6倍以上

自種自採自製 汐止禮門里有機脆梅全里分享

相關新聞

板橋殯儀館未來規劃？ 新北市議會成立專案小組

新北市立殯儀館（板橋殯儀館）改建進度各界關注，新北市議員周勝考今天在議會提案要求成立殯葬政策專案小組，確保殯葬政策符合民...

新北議會決議 侯友宜9日專案報告「世壯運籌辦與行銷成果」

新北市議會今天開議，藍綠黨團爭執要不要讓侯友宜到議會專案報告，民進黨團提案要求侯報告世壯運、美國對等關稅、財劃法與大罷免...

北捷東環段都審修正過關 議員憂「施工車道封三年」：內科交通血栓

北市力拚改善內湖交通，台北捷運環狀線東環段全線設置10站，其中5站位在內科，北市都審會今天二度審議剩餘4站捷運出入口新建...

北市社宅「隨到隨辦」採掛號郵寄 挨批像衝廟門搶頭香

台北市釋出社會住宅方式，其中包括「隨到隨辦」以掛號郵寄方式受理申請。台北市議員徐立信指出「隨到隨辦」在新北、台中、桃園市...

傳中國選手恐棄賽 世壯運發言人：簽證都在處理中

雙北世壯運即將開幕，傳出中國選手因入台手續麻煩可能棄賽，或是出現選手被擅改項目、簽證資訊混亂等狀況；世壯運發言人郭音蘭表...

東環段施工憂內科交通更黑暗 捷運局這麼說了

台北市都審會今通過北捷環狀線東環段人車道、出入口無障礙電梯及雨遮等細節，代表能進入招標、動工階段。不過，全線10站有5站...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。