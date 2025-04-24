新北汐止水返腳講堂開課秒殺 首堂課體驗手沖咖啡

為了提供市民多元學習機會，汐止區公所持續推動「水返腳講堂」，今年共規劃8大主題、17堂課，內容涵蓋手沖咖啡、有氧運動、與AI製圖等豐富課程，一開放報名，幾乎秒殺額滿，顯示民眾高度參與熱情，今（24）日開學儀式上宣告開課，第一堂課帶學員體驗手沖咖啡。

連續開辦4年的水返腳講堂開募式，在汐止區公所二樓的藝文走廊舉行，包括新北市議員周雅玲、白珮茹服務處、以及多位里長都出席參加，今年的課程更豐富更多元，有8個主題、17堂課，有氧運動、各類手作都有，再加上多一堂AI製圖，希望讓汐止區民都能多元學習，一開放報名，就秒殺。

這次包括與汐止運動中心合作開了有氧運動的課程，還有觀天下有線電視則是AI製圖，讓汐止市民能夠多元學習，利用開學儀式，汐止區長林慶豐也頒發感謝狀表示感謝，開學儀式上也正式宣告課程啟動，現場氣氛熱絡，新北市議員周雅玲現場也手沖咖啡和大家分享，緊接著首堂課由Candy老師帶領大家體驗手沖咖啡，咖啡職人速成班，不僅學習技巧，也享受咖啡香氣，為自己沖一杯好咖啡。

汐止區長林慶豐提到，「水返腳講堂」今年已經是第4年了，一直以來都深受民眾喜愛，有8個單元、17堂課，會再多一堂是觀天下有線電視的AI製圖課程，豐富多元的課程，這一波報名搶的非常快，幾乎一上架很快就額滿。

學員說，很開心能夠參與水返腳的課程，尤其咖啡真的很吸引人，去年要報名沒報上，今年終於報名成功超開心，覺得咖啡不但能療癒心情，還能夠放鬆，尤其是聞著咖啡香，一整天都覺得心矌神怡，這堂課的老師非常專業，教的咖啡技巧自己從來沒學過，難怪之前自己泡的咖啡都不好喝，希望經過老師的教導後，沖泡的咖啡會比較好喝。