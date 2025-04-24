板橋殯儀館未來規劃？ 新北市議會成立專案小組

新北市立殯儀館（板橋殯儀館）改建進度各界關注，新北市議員周勝考今天在議會提案要求成立殯葬政策專案小組，確保殯葬政策符合民意。大會決議通過。

國民黨市議員周勝考與林國春今天在議會提案指出，日前新北市府在議會還未決議通過成案下，假借議會多數議員提案名義，提出板橋殯儀館擴建規畫案，並舉辦三次地方說明會，導致板橋居民強烈抗議、地方對立，損及議會威信。

提案指出，板橋殯儀館擴建規畫案經費高達130億元，量體龐大，勢必造成周邊交通壅塞，居住品質再惡化，建請議會成立殯葬政策專案小組，邀集都市規劃、交通、環保等專家及議會議員，綜合評估新北市未來殯葬政策規畫與建議。

民進黨市議員黃淑君贊同表示，成立專案小組，可以跟市府多對話，且過程應該被監督，也要送大會討論， 另外性別、政黨比例都要符合規定。

無黨籍市議員蘇泓欽認為，此案攸關板橋殯儀館，板橋議員一定非常關心，但不能都集中由板橋議員組成，選區比例要分散。

但民進黨板橋市議員石一佑認為，板橋在地議員怎麼可能不關心該政策，板橋殯儀館一案板橋市民首當其衝，應該要屏除的是從事殯葬業的人。

板橋市議員林國春認為，大家都想要板殯遷走，成立殯葬小組有其必要性。

大會決議通過提案，將由議長蔣根煌籌備專案小組，並邀請專家學者列席參與。

民政局長林耀長表示，目前舉辦過三場說明會後，市府也持續搜集民眾與里長意見，並持續針對地方提出的意見研擬適切方案，目前正研擬都市計畫變更，再送城鄉局審議。