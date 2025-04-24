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百工百業識詐到飯店 新北瑞芳警分局宣講獲迴響

觀天下／ 記者陳郁薇貢寮報導
瑞芳警分局與飯店合作進行識詐宣導，將常見詐騙手段一一解析，守護民眾財產。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳警分局與飯店合作進行識詐宣導，將常見詐騙手段一一解析，守護民眾財產。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳警分局持續推動結合新北市市長侯友宜、警察局長廖訓誠「百工百業領導人識詐宣導信件」，傳遞給轄區內各行各業的領導人，日前與「福容大飯店-福隆店」合作向飯店所屬員工宣導常見詐騙手法及防範措施，進一步提升民間識詐能力。

瑞芳分局偵查隊另將轄內常見詐騙手法做分析，並以「假冒公務機關」及「假求職」結合騙取人頭帳戶等真實案例為詐騙案件較常發生手法，並做成淺顯易懂「小故事」分享給現場的員工，將詐騙手法一一解析，內容生動有趣，臺下聆聽者均豎起耳朵仔細聆聽，作筆記、以手機拍下詐騙手法，講座上進行有獎徵答活動，員工與警方互動踴躍，現場獲得熱烈回應。

瑞芳分局分局長李智源提醒，聽到「遭冒用身分」、「偵查不公開」、「接收法院偽造公文」、「監管帳戶」及「視訊製作筆錄」等關鍵字，就是假冒機構詐騙，警察機關不會在電話中做筆錄，檢警調等單位處理司法案件，會以通知書通知涉案人到案說明或至指定機關繳交款項，切勿輕信；另要特別留意「假求職結合金融帳戶」的詐騙手法，利用社群網站或交友軟體刊登出國高薪打工等不實廣告，利用面試時機強行帶往銀行開戶並設定約定轉帳啟用網路銀行等功能，或以簽約出借帳戶或給付每日報酬為由，控制被害人人身自由，拘禁於民宅或旅館內，藉此取得並利用被害人銀行帳戶收取詐騙款項。民眾如有任何問題盡速撥打165反詐騙專線或110查證，守護自己的財產。

瑞芳 詐騙

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