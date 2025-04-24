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解決淡水新市鎮停車需求 議員會勘爭取設機車彎

觀天下／ 記者許端驛淡水報導
新市國小後方巷道沒有機車停車格，市議員陳偉杰服務處爭取施作機車彎式的機車停車格。圖／紅樹林有線電視提供
新市國小後方巷道沒有機車停車格，市議員陳偉杰服務處爭取施作機車彎式的機車停車格。圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區，位於新市鎮北投里新市一路三段101巷，就在新市國小後方巷道，地方向市議員反應過去常常會有機車的停車需求，由於這裡人行道上，常常會停滿機車，導致於長者或是帶小朋友的家長都相當的不方便，因此透過市議員陳偉杰服務處協調，爭取施作機車彎式的機車停車格，不僅解決停車問題，也給行人安全的用路環境。

新北市議員陳偉杰表示，這條101巷道因為鄰近淡水行政中心，還有國小一旁也有許多的店家，加上沒有機車停車格，過去人行道或公共空間常常會停滿機車，人車爭道的情況相當危險。因此邀集相關單位包括了區公所，交通局等單位來會勘改善。

對此市議員服務處也表示，在得知居民需求，為了達到行人安全，也提供機車的停車需求，因此設置機車彎式的停車格是最能夠兩全其美的方式，也希望在今年可以完成工程施作，以便提供民眾使用。

人行道 議員

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