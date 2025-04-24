發揚媽祖慈悲精神 新北萬里公所發放紅包與白米

每年到了媽祖聖誕慶典，北海岸的信仰中心金包里慈護宮就會發揚媽祖慈悲精神捐出平安白米與紅包來幫助萬里、金山、石門的弱勢家戶，在接受金包里慈護宮的捐贈後，萬里區公所也趕緊辦理了物資的發放，趁著新鮮，將白米與紅包，送到弱勢家戶手中。

萬里區公所主秘許明富表示，這次的發放活動，有10斤的白米與寓意吉祥的紅包一個，萬里公所針對低收與中低收入戶為對象，發放136戶家戶，讓區內的弱勢族群在媽祖誕辰的慶祝氛圍中，感受到媽祖的關愛與慈悲。

而萬里公所也透過與各個善心團體的接洽，努力為萬里地區需要被幫助的家戶與族群，媒合更多的民生物資，並且每個月進行一次物資發放，希望藉此提供弱勢家戶最即時的補給，讓他們都能感受到來自社會的善心與溫暖。