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新北議會決議 侯友宜9日專案報告「世壯運籌辦與行銷成果」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會決議市長侯友宜要到議會專案報告世壯運。記者葉德正／攝影
新北市議會決議市長侯友宜要到議會專案報告世壯運。記者葉德正／攝影

新北市議會今天開議，藍綠黨團爭執要不要讓侯友宜到議會專案報告，民進黨團提案要求侯報告世壯運、美國對等關稅、財劃法與大罷免四項專案報告，藍營群起反對，經過議長蔣根煌協調，確定侯友宜要在5月9日到議會報告2025世壯運籌辦與行銷成果。

議會今天開議確認接下來議程，民進黨團總召廖宜琨指出，最近包括世壯運、財劃法、關稅衝擊，還有罷免案的死亡連署，不僅對國家衝期，對地方市政更有嚴重影響。

尤其世壯運是由雙北共同舉辦，台北市長蔣萬安已經要到台北市議會專案報告，侯市長到議會報告，可以親自回答議會，讓民眾更了解。

不過國民黨議員黃心華認為，如果沒有特殊理由，應比照過去慣例，尤其目前政黨之間信任很低，他不認為彼此有良好信任基礎，塞入新的程序，會打亂議會討論進程，讓報告淪為政治口水。

民進黨市議員山田摩衣說，行政院會通過四千一百億元國際情勢強化經濟特別條例草案，反觀新北對於受衝擊產業應變措施是什麼，要求侯市長向市民報告。

國民黨議員陳偉杰則認為，世壯運已不只報告過一次，這些內容明天市長施政報告就會說明，他認為不用特別報告。

民進黨議員顏蔚慈指出，台北市議長戴錫欽裁定蔣萬安到議會專案報告，為何新北市不行，先前財劃法市府書面報告只有幾張紙，對於未來優先建設項目不清不楚，為何蔣萬安可以，侯友宜不行？

國民黨議員王威元說，行政院長卓榮泰提出財劃法覆議案，目前錢在哪還看不到，侯友宜要報告什麼？

由於雙方爭執不下，議長蔣根煌要求黨團協商，最後確認侯友宜要在5月9日到議會報告2025世壯運籌辦與行銷成果。

世壯運 侯友宜 議員

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