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北捷東環段都審修正過關 議員憂「施工車道封三年」：內科交通血栓

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北捷運環狀線東環段全線10站，有5站會經過內科。圖／取自台北市捷運局官網
台北捷運環狀線東環段全線10站，有5站會經過內科。圖／取自台北市捷運局官網

北市力拚改善內湖交通，台北捷運環狀線東環段全線設置10站，其中5站位在內科，北市都審會今天二度審議剩餘4站捷運出入口新建工程及各站附屬設施，委員提出無障礙電梯前雨遮做大等建議，主席劉美秀裁示均修正後通過。

東環段全線約13.25公里，起點環狀線北環段劍南路站後尾軌，行經中山、內湖、松山、信義及文山等行政區，最終銜接環狀線南環段動物園站，設有Y30至Y39站共10座地下車站，捷運出入口新建工程及各站附屬設施分為2個細部設計標，都審會已於1月、2月審議，仍有Y30、Y32、Y35、Y36站待修正再提會。

都審會今二度審議，申設單位報告提及Y30站在萬豪酒店、台北時代廣場的出入口涉及都市計畫規定，已採人車分道，自行車道留足2公尺、人行道3公尺，Y32站沿街面人車分道、設有YouBike站。

另外，Y35站潭美國小出入口電梯前遮簷深度從3公尺退縮至1.5公尺；Y36站為台鐵松山車站、捷運新店線松山站交會站，也已調整松隆路215巷4弄的出入口A南北側量體與開放空間。

都審會委員關注，包含Y32南側綠化空間及人行出入口動線使用。通案為無障礙電梯前雨遮空間，應符合使用者，寬度、深度盡量做到最大；出入口綠化處理需考慮人行頻繁，建議以鋪面設計；通風口設施物則盡量綠化空間等。劉美秀裁示均依委員、複審意見修正後通過。

民眾黨議員陳宥丞指出，瑞光路、舊宗路道路服務水準E級，依目前規畫，封車道3年就是讓內科交通血栓甚至直接死亡，規畫還不夠，交維計畫必須審慎因應，如果興建捷運必然有黑暗期，就一定要勇敢承認是否需有管制手段。

人行道 台北捷運 捷運環狀線

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