快訊

土銀內控爆缺失…工友7年挪用公款271萬元 金管會開鍘400萬元

Zappo執行長謝家華喪生掀「遺產爭奪戰」 神秘遺囑交代4字驚喜

2025台灣最佳大學排行出爐 「這所私校」奪第3與頂大齊名

聽新聞
0:00 / 0:00

北市社宅「隨到隨辦」採掛號郵寄 挨批像衝廟門搶頭香

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市社宅。圖／台北市都發局提供
台北市社宅。圖／台北市都發局提供

台北市釋出社會住宅方式，其中包括「隨到隨辦」以掛號郵寄方式受理申請。台北市議員徐立信指出「隨到隨辦」在新北、台中、桃園市都採網路線上申請，全國唯獨台北市採「掛號郵寄」但外縣市有郵局比台北市還早開門，「難道要台北市民遠赴他地寄掛號搶社宅嗎？」北市都發局表示，會研議改進方式。

北市社宅的「先到先辦、隨到隨辦」採掛號郵寄方式受理，不開放臨櫃收件。應備文件經審查合格，才能列入名冊「依序」遞補承租，而依序，指的是掛號寄送時間，以郵務系統交寄郵件之處理時間為主，若未能查詢交寄處理時間則郵戳時間為準。

徐立信表示，社宅隨到隨辦，除臨櫃辦理外，新北市、台中市、桃園市都採網路線上申請，全國唯獨台北市採「掛號郵寄」，這種不公平的辦法，其他縣市都不敢用，就只有「天龍國」一意孤行。

他指出，台北市郵局都在早上8時30分開始營業，但外縣市卻有8點就開門的郵局，難道要台北市民遠赴他地寄掛號搶社宅嗎？萬華區有弱勢居民，申請首日就衝進北市郵局搶頭香，卻排不進安全序位，最後用輪椅推著帕金氏症老母到議會陳情。

一名李姓市民指出，他8點半一開門就衝進去了，第一個受理的掛號，但問住都中心，卻說他只排到第8號，但青年社宅2區身心障礙2房型只有4戶…怎麼會有人8點20幾分就掛號了呢？」

徐立信說，「衝郵局，好似衝廟門搶頭香」但外縣市郵局卻比台北市開得早，特別在偏遠地區，金門、馬祖、嘉義和高雄山上、屏東琉球、台東蘭嶼、宜蘭南澳等。如果要在新北市找8點開的郵局，則是要到龜山、坪林、烏來等。

徐立信表示，北市社宅租賃第一要件，就是「設籍本市」目的在保障台北市弱勢民眾優先申請社宅的權利，難道都發局住都中心在戲耍民眾？或者，住都中心根本就不知道郵局營業時間並不統一？設計了這荒謬不公平的辦法？

北市獨有的「掛號郵寄」應立即暫緩簽約，另行設計可行方案。

北市都發局長簡瑟芳表示，有問題可以改進，都發局會協助弱勢，會進行修正，都發局官員也說，申請社宅資訊，會提早5天對外公告。

社宅 郵局

延伸閱讀

北市5藍委罷免二階連署全過門檻 藍營：不會被嚇倒

社宅避免標籤化 劉世芳：弱勢戶比例與標準不宜任意調整

立委提放寬社宅弱勢比例、標準 劉世芳：2023才修不宜再調

北市青年社宅2挨轟品質堪憂 瓦斯洩1個月憂恐新光三越翻版

相關新聞

北捷東環段都審修正過關 議員憂「施工車道封三年」：內科交通血栓

北市力拚改善內湖交通，台北捷運環狀線東環段全線設置10站，其中5站位在內科，北市都審會今天二度審議剩餘4站捷運出入口新建...

北市社宅「隨到隨辦」採掛號郵寄 挨批像衝廟門搶頭香

台北市釋出社會住宅方式，其中包括「隨到隨辦」以掛號郵寄方式受理申請。台北市議員徐立信指出「隨到隨辦」在新北、台中、桃園市...

傳中國選手恐棄賽 世壯運發言人：簽證都在處理中

雙北世壯運即將開幕，傳出中國選手因入台手續麻煩可能棄賽，或是出現選手被擅改項目、簽證資訊混亂等狀況；世壯運發言人郭音蘭表...

東環段施工憂內科交通更黑暗 捷運局這麼說了

台北市都審會今通過北捷環狀線東環段人車道、出入口無障礙電梯及雨遮等細節，代表能進入招標、動工階段。不過，全線10站有5站...

白黨團開轟世壯運頻出包 酸蔣萬安可拿對綠營魄力來處理

2025雙北世壯運舉辦在即，台北市長蔣萬安今到民眾黨議會黨團說明法議案，議員林珍羽批官方竟稱選手不想參賽可退賽，直呼台北...

中和錦和公園遊具使用率低頻整修 農業局允協助改善

中和區人口擁擠，建物密集，公園綠地成為民眾休憩或是大小朋友放電最佳去處。中和區公所統整，希望整修錦和運動公園兒童遊憩區，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。