北市社宅「隨到隨辦」採掛號郵寄 挨批像衝廟門搶頭香

台北市釋出社會住宅方式，其中包括「隨到隨辦」以掛號郵寄方式受理申請。台北市議員徐立信指出「隨到隨辦」在新北、台中、桃園市都採網路線上申請，全國唯獨台北市採「掛號郵寄」但外縣市有郵局比台北市還早開門，「難道要台北市民遠赴他地寄掛號搶社宅嗎？」北市都發局表示，會研議改進方式。

北市社宅的「先到先辦、隨到隨辦」採掛號郵寄方式受理，不開放臨櫃收件。應備文件經審查合格，才能列入名冊「依序」遞補承租，而依序，指的是掛號寄送時間，以郵務系統交寄郵件之處理時間為主，若未能查詢交寄處理時間則郵戳時間為準。

徐立信表示，社宅隨到隨辦，除臨櫃辦理外，新北市、台中市、桃園市都採網路線上申請，全國唯獨台北市採「掛號郵寄」，這種不公平的辦法，其他縣市都不敢用，就只有「天龍國」一意孤行。

他指出，台北市郵局都在早上8時30分開始營業，但外縣市卻有8點就開門的郵局，難道要台北市民遠赴他地寄掛號搶社宅嗎？萬華區有弱勢居民，申請首日就衝進北市郵局搶頭香，卻排不進安全序位，最後用輪椅推著帕金氏症老母到議會陳情。

一名李姓市民指出，他8點半一開門就衝進去了，第一個受理的掛號，但問住都中心，卻說他只排到第8號，但青年社宅2區身心障礙2房型只有4戶…怎麼會有人8點20幾分就掛號了呢？」

徐立信說，「衝郵局，好似衝廟門搶頭香」但外縣市郵局卻比台北市開得早，特別在偏遠地區，金門、馬祖、嘉義和高雄山上、屏東琉球、台東蘭嶼、宜蘭南澳等。如果要在新北市找8點開的郵局，則是要到龜山、坪林、烏來等。

徐立信表示，北市社宅租賃第一要件，就是「設籍本市」目的在保障台北市弱勢民眾優先申請社宅的權利，難道都發局住都中心在戲耍民眾？或者，住都中心根本就不知道郵局營業時間並不統一？設計了這荒謬不公平的辦法？

北市獨有的「掛號郵寄」應立即暫緩簽約，另行設計可行方案。

北市都發局長簡瑟芳表示，有問題可以改進，都發局會協助弱勢，會進行修正，都發局官員也說，申請社宅資訊，會提早5天對外公告。