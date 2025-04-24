快訊

土銀內控爆缺失…工友7年挪用公款271萬元 金管會開鍘400萬元

Zappo執行長謝家華喪生掀「遺產爭奪戰」 神秘遺囑交代4字驚喜

2025台灣最佳大學排行出爐 「這所私校」奪第3與頂大齊名

聽新聞
0:00 / 0:00

新北最大親子市集×草地瑜珈音樂會 十三行博物館5/3、4登場

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
新北市立十三行博物館將於5月3日至4日舉辦「十三綠時尚-草地拾光X小樹市集」。圖／取自新北市政府
新北市立十三行博物館將於5月3日至4日舉辦「十三綠時尚-草地拾光X小樹市集」。圖／取自新北市政府

新北市立十三行博物館將於5月3日至4日舉辦「十三綠時尚-草地拾光X小樹市集」，在充滿自然生態與文化氛圍的環境中，打造一場結合二手市集、多元音樂與親子瑜珈的綠色嘉年華，現場不只有200個親子二手攤位讓你挖寶，還能在陽光廣場上享受不插電音樂會，在草地上來場親子瑜珈舒展身心，快把野餐墊塞進永續帆布袋，來場最潮的綠色週末約會。

十三行博物館表示，館內特別推出「鏡然是紙」DIY活動，讓大家把回收紙張變魔術，捏製專屬的人面陶罐手拿鏡。活動更融入公益元素，設置「二手童書漂流站」和「小小食物銀行募集站」鼓勵資源循環再利用，將愛心傳遞給更多需要的人。5月3日下午，還有由新住民二代林沁璇、原民歌手馬聖威和客家歌手陳識羽帶來的多元文化不插電音樂會，搭配「森瑜珈」創辦人陳俞任老師帶領的親子草地瑜珈，讓大家在悠閒音樂和活動中，享受與大自然的親密接觸。

十三行博物館補充，為讓大家在享受市集樂趣之餘，也能品嚐美味，現場邀請30攤輕食餐車進駐，並特別設置「環保餐具租借站」，實踐永續理念，歡迎大家自備野餐墊、環保餐具或使用租借服務，一起響應「把美好回憶帶走、讓垃圾不落地」的環保行動，為地球永續盡一份心力。

聚傳媒

親子 音樂會

延伸閱讀

連開4槍！男拒檢開車逃8公里還衝撞警車 新北警逮通緝犯

世壯運倒數23天 新北啟動競賽場地總檢查

新北蝶戀季登場 5月走入初夏奇境花海與光影的夢幻樂園

申請學生團保理賠被拒 新北幼兒園竟未投保氣炸家長

相關新聞

北捷東環段都審修正過關 議員憂「施工車道封三年」：內科交通血栓

北市力拚改善內湖交通，台北捷運環狀線東環段全線設置10站，其中5站位在內科，北市都審會今天二度審議剩餘4站捷運出入口新建...

北市社宅「隨到隨辦」採掛號郵寄 挨批像衝廟門搶頭香

台北市釋出社會住宅方式，其中包括「隨到隨辦」以掛號郵寄方式受理申請。台北市議員徐立信指出「隨到隨辦」在新北、台中、桃園市...

傳中國選手恐棄賽 世壯運發言人：簽證都在處理中

雙北世壯運即將開幕，傳出中國選手因入台手續麻煩可能棄賽，或是出現選手被擅改項目、簽證資訊混亂等狀況；世壯運發言人郭音蘭表...

東環段施工憂內科交通更黑暗 捷運局這麼說了

台北市都審會今通過北捷環狀線東環段人車道、出入口無障礙電梯及雨遮等細節，代表能進入招標、動工階段。不過，全線10站有5站...

白黨團開轟世壯運頻出包 酸蔣萬安可拿對綠營魄力來處理

2025雙北世壯運舉辦在即，台北市長蔣萬安今到民眾黨議會黨團說明法議案，議員林珍羽批官方竟稱選手不想參賽可退賽，直呼台北...

中和錦和公園遊具使用率低頻整修 農業局允協助改善

中和區人口擁擠，建物密集，公園綠地成為民眾休憩或是大小朋友放電最佳去處。中和區公所統整，希望整修錦和運動公園兒童遊憩區，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。