新北最大親子市集×草地瑜珈音樂會 十三行博物館5/3、4登場

新北市立十三行博物館將於5月3日至4日舉辦「十三綠時尚-草地拾光X小樹市集」，在充滿自然生態與文化氛圍的環境中，打造一場結合二手市集、多元音樂與親子瑜珈的綠色嘉年華，現場不只有200個親子二手攤位讓你挖寶，還能在陽光廣場上享受不插電音樂會，在草地上來場親子瑜珈舒展身心，快把野餐墊塞進永續帆布袋，來場最潮的綠色週末約會。

十三行博物館表示，館內特別推出「鏡然是紙」DIY活動，讓大家把回收紙張變魔術，捏製專屬的人面陶罐手拿鏡。活動更融入公益元素，設置「二手童書漂流站」和「小小食物銀行募集站」鼓勵資源循環再利用，將愛心傳遞給更多需要的人。5月3日下午，還有由新住民二代林沁璇、原民歌手馬聖威和客家歌手陳識羽帶來的多元文化不插電音樂會，搭配「森瑜珈」創辦人陳俞任老師帶領的親子草地瑜珈，讓大家在悠閒音樂和活動中，享受與大自然的親密接觸。

十三行博物館補充，為讓大家在享受市集樂趣之餘，也能品嚐美味，現場邀請30攤輕食餐車進駐，並特別設置「環保餐具租借站」，實踐永續理念，歡迎大家自備野餐墊、環保餐具或使用租借服務，一起響應「把美好回憶帶走、讓垃圾不落地」的環保行動，為地球永續盡一份心力。

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