東環段施工憂內科交通更黑暗 捷運局這麼說了

台北市都審會今通過北捷環狀線東環段人車道、出入口無障礙電梯及雨遮等細節，代表能進入招標、動工階段。不過，全線10站有5站經過內科，議員擔心交通黑暗的內科恐雪上加霜。台北捷運局說明，工程利用公園地，盡可能維持車道數量。

李明賢表示，蔣萬安有承諾兩年內發包進入工程，屆時就要面臨到內科交通工程期，最不希望的就是又要面對黑暗期，所以施工如何分階段實施，尤其瑞光路、港墘路的大港墘公園的交通節點，就該趕緊思考和計畫。

李明賢也說，內科動線配套原先就規畫會減少一個車道，「光是一個車道就會有重大影響。」因此呼籲捷運局、交通局都要做好配套，做好交通維持計畫。

鄭德發說明，目前分為三階段，首要是盡快找到潛在廠商將工程招標出去，再者就是要財務計畫修正，由於當初核定工程金額受到現在缺工缺料影響，金額需要再往上修。

在地關心的工程黑暗期，鄭德發說，交通維持計畫很早就有進行推演，同樣是著重於瑞光路、洲子二號公園、大港墘公園，目前的做法是車站站體施工會利用公園地，維持現有的車道數；即使從五個車道減少到四個車道，也是要維持雙向各二車道的考量。

鄭德發說，同時透過交通接駁方式，減少私人運具，未來的交通復舊計畫，也預計規畫將一線道作為公車專用道。他也說，工程不能說不會影響，跟交通局一起努力，將衝擊降到最小。

至於最快是否能在年底動工？鄭德發說，首要是先調整財修計畫，一定要加緊腳步，因為拖愈久工程、造價等只會愈高，也不能影響內科的交通。