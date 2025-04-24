快訊

富可敵國！全美最有錢19豪門合計財力超瑞士 這些人資產至少450億

罷綠委連署涉造假！黃呂錦茹「當庭釋放」裁定發回 北院再開羈押庭

連開4槍！男拒檢開車逃8公里還衝撞警車 新北警逮通緝犯

聽新聞
0:00 / 0:00

東環段施工憂內科交通更黑暗 捷運局這麼說了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北捷運環狀線東環段全線10站，有5站會經過內科。圖／取自台北市捷運局官網
台北捷運環狀線東環段全線10站，有5站會經過內科。圖／取自台北市捷運局官網

台北市都審會今通過北捷環狀線東環段人車道、出入口無障礙電梯及雨遮等細節，代表能進入招標、動工階段。不過，全線10站有5站經過內科，議員擔心交通黑暗的內科恐雪上加霜。台北捷運局說明，工程利用公園地，盡可能維持車道數量。

李明賢表示，蔣萬安有承諾兩年內發包進入工程，屆時就要面臨到內科交通工程期，最不希望的就是又要面對黑暗期，所以施工如何分階段實施，尤其瑞光路、港墘路的大港墘公園的交通節點，就該趕緊思考和計畫。

李明賢也說，內科動線配套原先就規畫會減少一個車道，「光是一個車道就會有重大影響。」因此呼籲捷運局、交通局都要做好配套，做好交通維持計畫。

鄭德發說明，目前分為三階段，首要是盡快找到潛在廠商將工程招標出去，再者就是要財務計畫修正，由於當初核定工程金額受到現在缺工缺料影響，金額需要再往上修。

在地關心的工程黑暗期，鄭德發說，交通維持計畫很早就有進行推演，同樣是著重於瑞光路、洲子二號公園、大港墘公園，目前的做法是車站站體施工會利用公園地，維持現有的車道數；即使從五個車道減少到四個車道，也是要維持雙向各二車道的考量。

鄭德發說，同時透過交通接駁方式，減少私人運具，未來的交通復舊計畫，也預計規畫將一線道作為公車專用道。他也說，工程不能說不會影響，跟交通局一起努力，將衝擊降到最小。

至於最快是否能在年底動工？鄭德發說，首要是先調整財修計畫，一定要加緊腳步，因為拖愈久工程、造價等只會愈高，也不能影響內科的交通。

延伸閱讀

影／426上凱道 藍議員籲支持者留意青鳥反串鬧場

康樂停車塔故障得修3個月居民跳腳 議員轟：活在清朝？

黃呂錦茹無保請回北檢抗告 北市藍議會黨團轟：司法淪對付異己工具

議員批違法封路維修 北市府擬罰廠商最高3萬元

相關新聞

蔣萬安拜會民眾黨團談市政 張志豪：沒有摔東西、拍桌

台北市長蔣萬安今到民眾黨議會黨團說明法議案，市政討論包含聯開宅、青少年性侵案、監督大巨蛋、世壯運等民生議題。黨團總召張志...

傳中國選手恐棄賽 世壯運發言人：簽證都在處理中

雙北世壯運即將開幕，傳出中國選手因入台手續麻煩可能棄賽，或是出現選手被擅改項目、簽證資訊混亂等狀況；世壯運發言人郭音蘭表...

東環段施工憂內科交通更黑暗 捷運局這麼說了

台北市都審會今通過北捷環狀線東環段人車道、出入口無障礙電梯及雨遮等細節，代表能進入招標、動工階段。不過，全線10站有5站...

白黨團開轟世壯運頻出包 酸蔣萬安可拿對綠營魄力來處理

2025雙北世壯運舉辦在即，台北市長蔣萬安今到民眾黨議會黨團說明法議案，議員林珍羽批官方竟稱選手不想參賽可退賽，直呼台北...

中和錦和公園遊具使用率低頻整修 農業局允協助改善

中和區人口擁擠，建物密集，公園綠地成為民眾休憩或是大小朋友放電最佳去處。中和區公所統整，希望整修錦和運動公園兒童遊憩區，...

世壯運倒數一個月！ 報名龍舟賽竟變路跑 蔣萬安曝原因

雙北世壯運舉辦倒數不到一個月，今天傳出有人報名龍舟賽，卻被改成比賽路跑？引發議員質疑荒腔走板。台北市長蔣萬安今天表示，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。