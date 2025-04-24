白黨團開轟世壯運頻出包 酸蔣萬安可拿對綠營魄力來處理

2025雙北世壯運舉辦在即，台北市長蔣萬安今到民眾黨議會黨團說明法議案，議員林珍羽批官方竟稱選手不想參賽可退賽，直呼台北市的面子被丟光，議員陳宥丞則酸蔣，如果可用對民進黨團的一半魄力去對遠雄，今天就不會再討論大巨蛋漏水問題。

林珍羽首先問蔣萬安，他身為台北市長，若有主管機關在沒通知下，把他寫成新北市長，可以接受？蔣萬安直言，當然要即刻改正。接著，林珍羽點出世壯運頻頻問題，例如選手報龍舟賽卻被改成路跑，結果世壯運發言人回應稱選手不想參賽可退賽，她批這不是即刻改正。

她追問，參賽選手的簽證「慢、亂、雜」，技術手冊的中英文說明也不同，國際選手到底要看中文版還是英文版的技術手冊？就連選手想退賽還被重複扣報名費。

林珍羽直呼這些是最不應該犯錯的地方，花費10幾億元舉辦國際賽事，狀況連連，人民納稅錢被丟到地上摩擦，大嘆怎麼可以這麼丟臉。另外，世壯運是雙北一起舉辦，不是台北世壯運，也非新北世壯運，雙北宣傳為什麼還要分你我？世壯運開幕在即，卻有這麼多混亂狀況，她要求世壯運執委會應拴緊螺絲，全力以赴辦好世壯運。

蔣萬安對此直接請副市長林奕華回應。林奕華說，許多賽事都很熱門，部分選手應屬於報名最後沒報成功，如果選手不想參加，主辦單位就會退費，若屬隊伍型者，例如需9人但僅5人，主辦單位會想辦法幫忙湊成隊，要是不願意，同樣都會退費。至於技術手冊，照理來說，中文直接翻成英文，應該不會有中英文不一樣狀況。

議員陳宥丞則聚焦將舉辦世壯運開幕典禮的台北大巨蛋，直言蔣市府承諾「漏一次、罰一次」，3月30日、4月20日漏水後，市府到底罰了遠雄？

陳宥丞要求蔣萬安，「如果昨天可以在民進黨團用這麼有士氣、魄力的方法，面對議員的監督，你拿出一半面對民進黨團的力量去對遠雄」，他相信今天不會再討論漏水問題，而是讓遠雄能好好地滴下汗水去處理。

體育局長游竹萍回應，依契約規定，市府開罰要先通報遠雄改善，如果沒改善才會開罰，3月30日、4月20日均有改善，所以體育局沒有後續開罰。