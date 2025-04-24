中和錦和公園遊具使用率低頻整修 農業局允協助改善

中和區人口擁擠，建物密集，公園綠地成為民眾休憩或是大小朋友放電最佳去處。中和區公所統整，希望整修錦和運動公園兒童遊憩區，及員山公園滑草坡及遊具區地墊。

錦和運動公園內設有中和國民運動中心、籃球場、網球場、足球場、環山步道及停車場等設施。農業局景觀處指出，場內的兒童遊場遊戲設施，因使用率高致維修頻度過高，遊具使用效益不高，經公所評估拆除後時獲民眾反映設施過於單調，故辦理兒遊場設施改善，景觀處以專案經費，協助規畫設計費150萬元給公所，預計10月完工。

員山公園建設置共融式遊具，如隧道式及坡道攀爬網與攀岩石並鋪著彩色的PU地板、有鳥巢鞦韆、尿布鞦韆等、超大沙坑，彩色親子溜滑梯及滑草道等供親子休憩同遊。

景觀處表示，員山公園現況因設施損壞，公所已獲府內專案預算593萬元辦理修繕並辦理細部設計，預計今年底完成改善。