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中和錦和公園遊具使用率低頻整修 農業局允協助改善

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
錦和運動公園。記者江婉儀／攝影
錦和運動公園。記者江婉儀／攝影

中和區人口擁擠，建物密集，公園綠地成為民眾休憩或是大小朋友放電最佳去處。中和區公所統整，希望整修錦和運動公園兒童遊憩區，及員山公園滑草坡及遊具區地墊。

錦和運動公園內設有中和國民運動中心、籃球場、網球場、足球場、環山步道及停車場等設施。農業局景觀處指出，場內的兒童遊場遊戲設施，因使用率高致維修頻度過高，遊具使用效益不高，經公所評估拆除後時獲民眾反映設施過於單調，故辦理兒遊場設施改善，景觀處以專案經費，協助規畫設計費150萬元給公所，預計10月完工。

員山公園建設置共融式遊具，如隧道式及坡道攀爬網與攀岩石並鋪著彩色的PU地板、有鳥巢鞦韆、尿布鞦韆等、超大沙坑，彩色親子溜滑梯及滑草道等供親子休憩同遊。

景觀處表示，員山公園現況因設施損壞，公所已獲府內專案預算593萬元辦理修繕並辦理細部設計，預計今年底完成改善。

新北市議員金瑞龍表示，原本的舊有遊具不符合國際規範，而且又不好維修，他建議景觀處用國內的零件，不要再靠國外進口，耗時耗力，去年他爭取經費維修，結果沒做好，民眾也會質疑效果，希望這次一次到位，重新做新的也符合相關規範。

員山公園滑草坡。圖／新北市景觀處提供
員山公園滑草坡。圖／新北市景觀處提供

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