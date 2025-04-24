推動淨零碳排「台中幣」暑期上線 未來將增加適用場所

台中市政府推動淨零碳排，推出「台中幣」，民眾搭乘大眾運輸、做回收等等可以兌換台中幣，到特約商家消費，預計暑期上路。議員認為，應該擴大使用台中幣的商家，並與購物節或物調券等振興經濟策略結合；市府表示，未來會持續擴大用途，包含停車、運動中心等。

台中市數位發展局透過「台中通」App推出台中幣，民眾搭乘公共運輸、資源回收等節能減碳作為，可以完成App中的任務獲得台中幣，到台中幣特約商家消費折抵點數；今年3月完成內部測試，目前正在根據測試回饋調整功能，預計今年6、7月間上線。

數發局長林谷隆表示，目前規畫4項任務，包含與交通局合作的大眾交通運輸、與衛生局和運動局合作的減肥健康計步、與文化局合作的鼓勵購買電子書、與環保局合作的資源回收獎勵；民眾完成任務可以獲得台中幣，目前參考中央推動的「台灣Pay」，採取10點兌換1元新台幣。

台中市議會今業務質詢，民進黨籍議員張玉嬿表示，目前規畫方向台中幣僅適用於特約商家，商家數量不足，誘因不強，建議擴大兌換範圍到四大超商、百貨量販乃至社區在地商家。民進黨籍議員黃守達認為，應該參考新北市推出的新北幣，與振興經濟結合，報含台中購物節、物調券等等。