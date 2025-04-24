申請學生團保理賠被拒 新北幼兒園竟未投保氣炸家長

新北一名家長近日向議員黃淑君陳情，表示其子因病住院申請學生團體保險理賠時竟遭拒賠，原因是永平國小附設幼兒園尚未繳交保費。家長指自己早已如期繳清學費，保險公司卻要求她向學校查證並補上繳費證明，批評是叫家長幫保險公司討債。黃淑君要求教育局清查各校保費繳納狀況。教育局表示每學年透過教育訓練，督導各校園應依教育部規定辦理。

該名家長因孩子住院欲申請學校團體保險，發現被拒賠後才得知學校根本還沒投保。家長不滿表示，保險公司不理賠還叫家長去找學校拿匯款收據，這不是推責是什麼？讓家長當場氣炸，質疑保險公司未積極與學校溝通，形同將責任丟回家長身上。

學生保險屬於學校強制辦理項目，應由學校編列預算或設立基金支應，若有延誤應由學校負責，教育局為上級督導機關。理賠遭拒一事反映學生團保制度存在監督缺失。

議員黃淑君表示，教育局未落實監督責任，導致學生投保出現重大疏漏。她指出學生團體保險原應由學校統一作業、主動繳費，若因行政疏忽導致保單無效，教育局應負起督導不周責任。學校不能以未收齊保費為由推諉責任，更不該由家長承擔與保險公司溝通壓力，質疑教育局對學校財務管理與學生權益保障的把關形同虛設，將要求局處全面清查各校保費繳納狀況，並檢討現行制度是否漏洞百出。

教育局表示，園方表示此案為幼兒園收受幼生團體保險費，應於今年4月11日前完成繳費，園方因故未於期限內完成學生團體保險投保繳費作業。學校已補正繳費程序辦理中，並與保險公司協商確認不影響幼生權益先行處理理賠作業，理賠最快將於4月24日下午撥入申請人帳戶。

教育局說，每學期皆針對學生團體保險事宜函知各校園投保及繳費相關作業，並於每學年透過教育訓練，督導各校園應依教育部規定辦理。教育局已於昨日函文糾正該園，後續將依相關規定懲處辦理。