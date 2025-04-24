漂洋過海的緣分！印尼看護工與雇主情同家人 獲模範勞工

五一勞工節將至，新北市勞工局今表揚模範勞工，每個獲獎者各有不同故事。為數眾多的移工投入勞動力市場，與雇主建立情同家人般情誼，42歲印尼籍看護亞妮照顧重度智能障礙的宗女7年，雇主一家將她當家人對待，她也盡心盡力回應這份交心，今天雇主、仲介都陪她領獎，見證這光榮一刻，讓亞妮感動到紅了眼眶。

今年獲獎的移工有10人，來自印尼的看護工安娜在台9年，每天悉心照料中風阿嬤的生活起居，為延緩阿嬤身體與記憶力退化，除陪伴阿嬤出門散步，也會主動利用網路影片學習國、台語，唱歌逗阿嬤開心，情同家人的緣分，彼此都相當珍惜。

為感謝默默耕耘的勞工與駕駛，新北市勞工局與交通局共同舉辦模範勞工表揚大會，今天在市府多功能集會堂登場，市長侯友宜頒獎表揚170名模範勞工、59名優良駕駛及14家優良工會，感謝243名勞工代表在工作崗位上努力不懈。

新北勞工有208萬，侯友宜今也為勞工權益發聲，他說，父親靠賣豬肉、殺豬養活一大家子，他是勞工家庭養大的孩子，能理解勞工的心聲。

侯提到，社宅進度趕不及需求，鼓勵企業蓋勞工宅，也應該為勞工加薪，「勞工加薪、企業減稅」，可以創造多贏。侯也建議，五一勞動節應該全國一體適用放假，否則勞工放假，在其他行業的家人卻沒有放假，反而造成困擾。

頒獎活動由林靖嵐聽障舞蹈團帶來的「旗舞」揭開序幕，這一群聽不見聲音的舞者，用心靈來傾聽樂音的律動，用腳底去感受地板的震動，舞出「旗開得勝」的氣勢，契合今年「百工創新北 築夢新未來」活動主題。工業會處長王瑞蘭、五大總工會理事長等人都出席，菲律賓、印尼、越南代表處也派代表前來獻上祝福。

每一名模範勞工得獎者都有平凡卻動人的故事。家鄉在彰化的52歲女子楊季如，因先天性血管瘤增生，導致顏面異常、右眼弱視、右耳道閉塞，求職過程多次因外貌遭拒，飽受挫折，她並未放棄，獨自北上求職，進入台鐵公司台北機務段擔任行政職，迄今有28個年頭。在遇到健康保險、自然人憑證業務開辦上路期，即使業務十分龐雜，她仍然仔細地、耐心地為全段的員工申請並發放卡片，她說「我就像是鐵軌上的鉚釘，永遠堅守崗位。」

楊季如的丈夫王仕榮今天陪妻子受獎，王也在台鐵服務，結婚21年，感情仍很甜蜜。王仕榮說，妻子非常樂觀、陽光，渾身充滿正能量。