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竹苗柴犬棄養案延續？新北九芎林、北宜公路也有養殖場柴犬被丟

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
本月11日新竹縣發生大批柴犬棄養事件，但在新北坪林九芎林山區，竟也有發生疑似養殖場棄養柴犬。圖／詹小姐授權提供
本月11日新竹縣發生大批柴犬棄養事件，但在新北坪林九芎林山區，竟也有發生疑似養殖場棄養柴犬。圖／詹小姐授權提供

本月11日新竹縣發生大批柴犬棄養事件，但在新北坪林九芎林山區，竟也有發生疑似養殖場棄養柴犬，陳情人表示，新店、坪林山區共有11隻柴犬，明顯是被繁殖場棄養，批評棄養人非常可惡。新北動保處表示，日後會協助結紮、開放認養，也盼民眾如有相關線索，可提供給新店分局。

民眾詹小姐表示，11日凌晨有聽到狗狗的哀嚎哭聲，但山上通常很安靜，心裡感到疑惑，結果早上先生就告訴她有柴犬往家門口走，原以為是走失，先暫置在家中，後來又發現第2隻，先生在北宜公路發現第3隻，山上通常都是養黑狗，誰家有養都知道，驚覺不對，趕緊通報動保處。

詹小姐指出，她也有在北宜公路群組看到其他人討論，已經有好心人先帶走2隻柴犬，甚至有人是晚上趕往山上，又發現5隻柴犬，協助帶回安置幫忙送養，光在新北山區就11隻，加上新竹、苗栗被棄養18隻，就有29隻。

「棄養者非常過分」，詹小姐批評，這些被棄養的柴犬幾乎在原地不動，懷疑是被繁殖場業者關太久，突然被丟棄，到陌生環境不知所措，也不知能跑去哪裡，其他熱心民眾晚上上山找都還找得到柴犬。以她為例，撿到的都是母犬，很明顯乳房腫脹，生育過很多次，擔心這些柴犬會不會無法順利送養出去，希望日後公告認養資訊，民眾可以選擇到新店動物之家。

動保處表示，11日上午10時於坪林區九芎林22-2號拾獲疑似被棄養2隻柴犬，下午又去帶回1隻，計2母1公皆無晶片未絕育，4月15日再入所1隻柴犬，共入所4隻，皆是5歲以內的年輕犬隻，皆無晶片。已請警察局新店分局協助偵辦此棄養柴犬案。

動保處說明，這些柴犬個性親人親狗，非常乖巧，還沒絕育，目前仍在公告尋主期間，待期限結束，會公告可認養，也會協助結紮，新店山區及北宜公路等處位處偏僻，合理懷疑棄養人躲開監視器沿途棄養，希望有線索的民眾幫忙提供行車記錄器畫面，協助警方儘早破案。

民眾詹小姐發現竟有柴犬出現在新北山區。圖／詹小姐授權提供
民眾詹小姐發現竟有柴犬出現在新北山區。圖／詹小姐授權提供
民眾詹小姐暫時安置2隻疑似被棄養的柴犬。圖／詹小姐授權提供
民眾詹小姐暫時安置2隻疑似被棄養的柴犬。圖／詹小姐授權提供
動保處人員到場後，協助帶回詹小姐協助安置的2隻柴犬。圖／詹小姐授權提供
動保處人員到場後，協助帶回詹小姐協助安置的2隻柴犬。圖／詹小姐授權提供

柴犬

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