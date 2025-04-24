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不只防災功能 林口文中三滯洪池改造公園化今年底招標

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市政府斥資6600萬元推動「林口運動園區滯洪公園營造工程」。模擬圖／新北市水利局提供
新北市政府斥資6600萬元推動「林口運動園區滯洪公園營造工程」。模擬圖／新北市水利局提供

新北市林口區文中三滯洪池2019年簡易開闢，為加強治水、改建具休憩與滯洪功能的滯洪公園，水利局近日核定6600萬推動林口運動園區滯洪公園營造工程。新北市議員蔡淑君認為，周遭人口、需求增，建議市府提高公園景觀及品質，獲市府支持，預計今年底招標。

林口區目前設有28座滯洪池，其中以文小18公園面積最大，文中三次之。蔡淑君指出，文中三滯洪公園近林口國民運動中心，在2019年改建啟用為簡易滯洪公園，陸續建置人行步道、人工草皮、體健設施等等，近年當地人口、使用需求增加，因此與里長建議市府提高公園景觀品質，市府今年底將推動「林口運動園區滯洪公園營造工程」招標，加強公園景觀趣味。

水利局表示，此案優化範圍約1萬1000平方公尺，融合水域與綠意，營造可供運動、休憩與社交的多功能自然場域，讓滯洪池不再只是防災設施，更成為城市生活的一部分，並作為未來其他滯洪池公園化示範案例；該案4月1日完成設計與監造技術服務案開標，4月21日完成公開評選，預計9月前完成整體設計與地方說明，並在年底動工；城鄉局則補充，該案約6600萬元預算由市府自籌，近期已通過審核。

林口文中三滯洪公園位於文化二路二段和中華一路口，近林口國民運動中心，年底將招標景觀營造工程。現況圖／新北市水利局提供
林口文中三滯洪公園位於文化二路二段和中華一路口，近林口國民運動中心，年底將招標景觀營造工程。現況圖／新北市水利局提供

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