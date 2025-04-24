不只防災功能 林口文中三滯洪池改造公園化今年底招標

新北市林口區文中三滯洪池2019年簡易開闢，為加強治水、改建具休憩與滯洪功能的滯洪公園，水利局近日核定6600萬推動林口運動園區滯洪公園營造工程。新北市議員蔡淑君認為，周遭人口、需求增，建議市府提高公園景觀及品質，獲市府支持，預計今年底招標。

林口區目前設有28座滯洪池，其中以文小18公園面積最大，文中三次之。蔡淑君指出，文中三滯洪公園近林口國民運動中心，在2019年改建啟用為簡易滯洪公園，陸續建置人行步道、人工草皮、體健設施等等，近年當地人口、使用需求增加，因此與里長建議市府提高公園景觀品質，市府今年底將推動「林口運動園區滯洪公園營造工程」招標，加強公園景觀趣味。