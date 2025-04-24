嘻哈大賞周六決賽 周末北市自來水園區免費入園開玩

全國唯一結合環境議題與嘻哈創作的校際「源源不絕！2025 嘻哈大賞」4月26日決賽，將有來自全國32所學校、76位學生參與CYPHER組與個人組決賽演出，配合嘻哈大賞與逗號市集，4月26至27日周末，自來水園區開放免費入園。

北水處表示，嘻哈大賞活動4月26日將正式進入最高潮，今年有80組大專院校高中學生參與 CYPHER及個人饒舌歌曲創作賽事， 超越去年首屆46組參賽組數，YouTube 影片累積觀看次數突破23萬， Instagram Reels更飆破55萬觀看。

今年4月26日決賽當天，主辦單 位攜手公館商圈在地店家，提供專屬消費優惠券，有運動用品店、小吃餐 飲、旅宿業等，讓來到決賽現場學生及民眾可以在地吃喝玩樂，感受屬於公館的城市韻味。

今年首度推出「全民評審團」制度，由副市長張溫德擔任評審團團長， 號召各行各業、不限年齡性別的 50 位嘻哈樂迷擔任現場評審，參與的評審包含饒舌歌手、社群創作者、國高中學生、上班族等，將於活動最後投票，票選出最具現場演出魅力與能量的「最佳演出獎」，得獎隊伍可獲頒 3 萬元獎金。

本次活動也攜手青年創意品牌市集「逗號市集」，決賽下午進駐 30 組人氣文創攤商，從古著、飾品、手作編織、似顏繪到手沖咖啡 應有盡有;更設有飲食專區，邀請10多間特色美食攤販入駐，包括地瓜 球、美式漢堡、港式凍檸茶等，打造一場從白天到夜晚、從視覺、聽覺到 味覺都滿分的潮流派對。

舞台卡司更除了CYPHER組與個人組選手輪番開唱，還邀請 8 組風格各異的實力嘻哈藝人火力全開，包括「夢不夠大 起來重睡」 的阿夫 shuf、「沙漠中的雪人」爆紅的趙翊帆、「高敏旋律鬼才」INHON、 台中新生代代表徐晧程 LilHao，以及大成 DACHENG、c8ight 陳全、Young Joppa、高隆華 CODE : L等接力演出