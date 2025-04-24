工安意外連爆 北市要祭強制作為

北市工安意外頻傳，市長蔣萬安昨主持公安督導會報，要求勞動局研擬杜絕類似工安意外的強制作為，例如發生墜落職安問題的工地至少停工半個月或一個月，不再是改善後就復工，並透過事故註記，減少無良廠商承包機會。

台大醫院工地本月21日上班尖峰時段發生鷹架倒塌，一名印尼移工慘遭壓死，事發13小時後才尋獲遺體；次日士林區承德路又有建案鷹架位移．碎石砸中下方行經車輛。蔣萬安昨要求局處提出因應作為。

勞檢處長何洪丞表示，台大工地職災經分析是施工架物料堆積太多，已勒令停工，未來會列為甲類工地，每月不定期稽查，台大院區21處工地也會在1周內全面稽查；承德路建案也已勒令停工，並抽查全市近900處工地。

建管處表示，北市4700多處工地，過去抽查率為6%、約300多件，目前針對有鷹架的197件和外牆修繕78件，共275件提施工計畫自主檢查表，也委託第三公正單位抽查10%。

蔣萬安表示，建管處明天下班前要請專業鷹架職業工會抽查；勞檢處也要盡速查明致災原因，確認是否正確施工，釐清責任。

他說，北市今年2至3月工地高處墜落案件就有3件，去年底市府跨年晚會鷹架也有工人墜落，都是發生在有一定規模承包商的大型建案，如果連大型承包商都沒有安全認知，更不要說中小型承包商。

他說，問題未必在第一線工人身上，但出事卻是他們受害，請勞檢處主責，會同產業局、建管處，研擬對業者產生強制力的作法，例如發生高處墜落的工地一律強制停工半個月或一個月，勞動局、產業局增加「註記」，讓大家得知是職安不良廠商，減少承包機會，請勞檢處下次公安會報提出具體做法。

何洪丞說，目前建築法、職業安全衛生法都有停工規定，但未規定期限，通常是改善後複查即可復工；後續將研議是否能把停工期加入復工條件，會邀局處、學者專家研議；至於「註記」應屬違法公告，職安法本身就會公告在勞動部網站，後續會研議如何公告才容易被外界看到。