聽新聞
0:00 / 0:00

新北再添計程車安坑休息站 年底完工

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市計程車數量逾2.1萬輛，3處計程車休息站不敷使用，交通局規畫在新店安坑一號道路高架橋下設置安坑計程車服務中心，除了提供車格，也設置貨櫃屋，備有桌椅、電視、冰箱與飲水機設備，照顧辛苦運將，年底前完工。

計程車司機工時長，不少人為了家計，一天工作超過12小時，吃喝多在小小車內解決，恐衍生疲勞駕駛等問題，危及乘客安全。

新北現有3處計程車休息站，包括板橋萬板路西南計程車服務中心、三重中山橋下計程車服務中心與重新橋下計程車服務中心。

交通局統計，重新橋下服務中心有100個車格，使用率最高，平均每月服務3315人次，其次是33車格的溪南中心，平均每月服務人次1737人，有25格的中山橋下平均服務人次也有652人。

北市有5處計程車服務中心，新北服務量能不足，新北交通局規畫在新店區再添1處服務中心。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，安坑一號道路高架橋下現為安坑計程車停車場，有19個汽車格，規畫購置貨櫃屋，休憩桌椅、電視、冰箱、飲水機設備等，年底前完工。

林詩欽指出，新北486處公有停車場全天候均有計程車30分鐘內免費服務，在板橋、樹林、新店等熱門地點有3處開放1小時可供司機休息利用。

林姓司機說，他們常以車為家，若有休息站能「瞇一下」，可消除疲累感，提升服務品質。

新北市議員陳乃瑜說，樂見市府增設服務中心，對照北市提供用餐時段公有停車場2小時免費停車，或平常時段1小時免費停車，新北福利較遜色，建議市府能研議給計程車司機更多實質照顧。

停車場 計程車司機

延伸閱讀

影／去年撞死機車騎士賠255萬 送花貨車男今又連環撞車

新北市府秘書處長饒慶鈺請辭 祝惠美接任

影／貨車司機疑恍神撞爛小黃 「像打保齡球」再撞倒一排車

新北最高「49樓茶餐廳」！CP值高到爆表　高空「港味商業午餐」套餐只要360 還能坐擁「200坪空中花園+雙北天際線」

相關新聞

工安意外連爆 北市要祭強制作為

北市工安意外頻傳，市長蔣萬安昨主持公安督導會報，要求勞動局研擬杜絕類似工安意外的強制作為，例如發生墜落職安問題的工地至少...

校園宣傳鮮乳政策 民代批行銷蔣萬安

生生喝鮮乳上路一周提領率超過7成，但民進黨議員指出，教育局要求學校放市長蔣萬安宣傳喝鮮乳影片，政策變成蔣個人行銷。蔣萬安...

新北再添計程車安坑休息站 年底完工

新北市計程車數量逾2.1萬輛，3處計程車休息站不敷使用，交通局規畫在新店安坑一號道路高架橋下設置安坑計程車服務中心，除了...

新北三芝淺水灣環境營造工程開工 完善污水處理

三芝淺水灣是親水勝地，不過在靠近公廁附近的下方沙灘卻有一處排水設施，將污水直接排到沙灘流入海中。為了要讓親水的環境更整潔、衛生，讓遊客享受美好的海洋觀光資源，在中央國土署與市府水利局共同挹注經費下，淺水灣的污水處理設施準備動工，動工前公所舉辦祈福儀式，祈求工程順利。

新北淡水沙崙文創園區 議員、里長會勘進度與期待落差大

為了要重現新北市淡水區沙崙海水浴場早期的觀光人潮榮景，由新北市政府經發局與財政部國有財產署合作開發，南山人壽投資進駐「淡水沙崙園區暨停車場用地招商案」，文創園區占地約2.55公頃，日前沙崙里長彭瑀筑與新北市議員蔡錦賢到工程現場會勘進度，里長表示，發現園區的規劃與未來的走向讓里長蠻失望，原因是親水設施設計規模偏小，無法重現過往沙崙海水浴場那樣的觀光榮景。

推廣在地文化 蘇文魁細說淡水聽見滬尾故事

為了推廣在地文化，滬尾藝文休閒園區與淡水社區大學，特別邀請深耕淡水三十餘年的資深文史工作者蘇文魁老師，來到滬尾藝文休閒園區的望高樓，透過美麗的風景，帶來主題講座「細說淡水」，他以多年來挖掘地方故事與文化資產的豐富經驗，帶領聽眾走入歷史現場，從獨特視角重新認識這座城鎮的前世今生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。