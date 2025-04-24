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新北再添計程車安坑休息站 年底完工
新北市計程車數量逾2.1萬輛，3處計程車休息站不敷使用，交通局規畫在新店安坑一號道路高架橋下設置安坑計程車服務中心，除了提供車格，也設置貨櫃屋，備有桌椅、電視、冰箱與飲水機設備，照顧辛苦運將，年底前完工。
計程車司機工時長，不少人為了家計，一天工作超過12小時，吃喝多在小小車內解決，恐衍生疲勞駕駛等問題，危及乘客安全。
新北現有3處計程車休息站，包括板橋萬板路西南計程車服務中心、三重中山橋下計程車服務中心與重新橋下計程車服務中心。
交通局統計，重新橋下服務中心有100個車格，使用率最高，平均每月服務3315人次，其次是33車格的溪南中心，平均每月服務人次1737人，有25格的中山橋下平均服務人次也有652人。
北市有5處計程車服務中心，新北服務量能不足，新北交通局規畫在新店區再添1處服務中心。
交通局運輸管理科長林詩欽表示，安坑一號道路高架橋下現為安坑計程車停車場，有19個汽車格，規畫購置貨櫃屋，休憩桌椅、電視、冰箱、飲水機設備等，年底前完工。
林詩欽指出，新北486處公有停車場全天候均有計程車30分鐘內免費服務，在板橋、樹林、新店等熱門地點有3處開放1小時可供司機休息利用。
林姓司機說，他們常以車為家，若有休息站能「瞇一下」，可消除疲累感，提升服務品質。
新北市議員陳乃瑜說，樂見市府增設服務中心，對照北市提供用餐時段公有停車場2小時免費停車，或平常時段1小時免費停車，新北福利較遜色，建議市府能研議給計程車司機更多實質照顧。
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