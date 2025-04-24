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校園宣傳鮮乳政策 民代批行銷蔣萬安

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
生生喝鮮乳上路一周提領率超過7成，議員批學校放市長蔣萬安宣傳影片，是個人行銷。蔣萬安強調不分黨派。圖／議員林延鳳提供
生生喝鮮乳上路一周提領率超過7成，議員批學校放市長蔣萬安宣傳影片，是個人行銷。蔣萬安強調不分黨派。圖／議員林延鳳提供

生生喝鮮乳上路一周提領率超過7成，但民進黨議員指出，教育局要求學校放市長蔣萬安宣傳喝鮮乳影片，政策變成蔣個人行銷。蔣萬安說，為了孩子好，不分藍綠、黨派，怎麼會是為個人？邀跨黨派議員一起拍片宣傳。

生生喝鮮乳政策4月14日上路，教育局統計，目前可持卡證兌領的學童約17.5萬人，政策正式上路首周兌換率約74%，較試營運期間成長2%。

議員簡舒培指出，政策上路以來，兌換率成效不錯，她的孩子回家還說「我現在這瓶鮮奶，是蔣萬安給我的耶」，原來老師會要求小孩看蔣萬安宣傳影片，甚至學校要做有無播放影片的報表，回報教育局，「市長，這政策是為了孩子好，還是為了你好？」

議員林延鳳表示，每天中午也會廣播宣傳，讓很多小朋友誤以為蔣萬安到學校，市府不斷要求學校加強宣傳，也造成老師「敢怒不敢言」。

議員劉耀仁則表示，影片應馬上下架，且目前一周1次鮮奶是否真能滿足學生所需？

蔣萬安說，中央連一周1次機會都不願意給孩子，中央不讓孩子長得更高、更壯、更健康，成功的人找方法，失敗的人找藉口，「中央不做，台北市來做。」

蔣萬安強調，好的政策應不分任何顏色、黨派，既然議員也認同該政策，未來可跨黨派拍個宣傳影片，「只要是為了孩子好大家都來做」。

教育局長湯志民表示，希望每個學校孩子、家長都能夠知道這個訊息，宣傳方式包含發信、通知單等方式，將提領方式、細節寫出來，讓所有人都知道該政策，現在每天都開2次會議，處理提領上狀況，與通路商共同解決。

湯志民說，市長幫忙信件、Logo上面撰寫及宣傳，前期涉及孩子權益及福利，希望都知道每個家長跟孩子完全知道會比較頻繁，等後續廣為周知，就不會一直提醒。

影片 蔣萬安 議員

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