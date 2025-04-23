金翎翻譯臺灣漫遊錄獲獎 蔣萬安頒30萬元獎金

翻譯家金翎將楊双子作品「臺灣漫遊錄」譯成英文，獲得美國國家圖書獎。台北市長蔣萬安今天接見金翎並頒發30萬元獎勵金，感謝金翎協助將台灣豐富文化、迷人風景帶給世界。

蔣萬安今天在台北市政府接見金翎，他指出，「臺灣漫遊錄」是第一部贏得美國國家圖書獎殊榮的台灣文學作品，擔任此書譯者的台北市民金翎讓市府也同感光榮，期許金翎在文學專業領域持續深耕，將豐富與迷人的台灣文學推展到國外，讓更多人認識台灣。

金翎透過新聞稿表示，今天具有特別的意義，因為有她的父母陪同出席，她要藉此機會深深感謝父母一直以來支持她追尋文學夢，並要感謝台北這座城市、這片土地作為她最重要的養分。

金翎說，市府對文化展現出不輸其他領域的重視，讓她感到欣慰，希望能鼓舞更多台北人追逐夢想，讓無論文學、音樂、藝術、戲劇還是影視文化，都能在國際舞台上散發出越來越耀眼的光芒。

台北市文化局表示，「臺灣漫遊錄」獲獎為國爭光，並對促進文化交流有重要貢獻，因此依「台北市藝文補助暨獎勵自治條例」，頒發感謝狀及獎勵金新台幣30萬元予金翎。