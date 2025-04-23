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台鐵瑞芳三爪子鐵橋附掛人行道決標 工期90日曆天

中央社／ 新北23日電

維繫新北市瑞芳區魚寮社區與台鐵三貂嶺車站間的三爪子鐵路橋，規劃附掛懸臂人行步道以利通行；台鐵今天說，工程已於21日決標，契約工期90日曆天，將協調得標廠商加速完工。

步道達人網紅Tony民國112年3月從三貂嶺火車站前往瑞芳區魚寮社區碩仁停車場，行經台鐵三爪子橋旁維修便道遭檢舉，交通部鐵道局去年5月依違反鐵路法，裁罰新台幣1萬元。

因鐵路三爪子橋是區民與遊客前往車站，唯一通道，卻因為通行所需遭處罰；Tony曾在社群網站拍影片稱，三貂嶺火車站是台灣「最奇葩的車站」。

事件引起各界爭議與立院討論後，交通部協商台鐵公司、新北市府，以附掛懸臂鐵路橋興建人行步道，讓民眾不再觸法。工程原預定去年底動工，今年6月完工。

台鐵公司回應中央社記者詢問表示，為利當地民眾通行需求，在新北市政府完成永久橋梁前，由台鐵公司代辦於三爪子橋下游側，附掛臨時便橋；完工後，由新北市政府負責維護管理。

台鐵說，本案114年1月20日完成設計，但工程歷2次開標，皆無廠商投標。經工程單位重新檢視設計書圖，及調增招標預算，重新公告招標。

台鐵公司說，瑞芳三貂嶺三爪子鐵路橋外掛工程，於4月21日開標，已決標，契約工期90日曆天。目前簽約中，後續將協調得標廠商加速趕工，戮力完成建置，早日提供民眾通行。

台鐵 火車站

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