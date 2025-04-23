下雨天也能打 新北汐止忠孝網球場全新鋪面啟用

在高速公路高架橋下的汐止區忠孝網球場，白天晚上都有不少人打球，不過時間一久，地面出現破損情況，還會積水，所以新北市議員白珮茹就以建議款協助，由汐止區公所施工改善，現在全新鋪面完成，加強止滑、改善排水，全新球場重新開放啟用，打球民眾都稱讚。

因為舊有網球場地面下原本沒有設置AC緩衝，洩水坡度不良，球場高層外高內低常造成積水，水會往場內流，水氣造成PU膨脹破損，這次更新鋪面材質，雖然一樣是PU材質，但為調整洩水坡度，增加AC後再鋪設PU，整體改善經費也增加不少，議員白珮茹建議款補助金額264萬元，汐止區公所從今年一月開工，經過三個月的施工後，忠孝網球場展現新風貌，今(23)日新北市議員白珮茹特地前往現場關心，也看看打球民眾使用狀況。

新北市議員白珮茹表示，今天主要來看忠孝網球場地平更新狀況，去年球場破損不堪，因為經費的關係，就用議員建議款做地平的改善，包括之前因為排水不良，造成鋪面的損壞，墊高之後，調整了洩水坡度，很剛好今天在來之前，下了一場滂沱大雨，雨過後，球場還是保持乾燥的狀態，讓球友可以繼續打球，還有也加強了止滑，打球時的舒適度比之前改善很多。

白珮茹很感謝汐止區公所的配合，讓工程可以在今年上半年順利完成，來這邊打球的球友也反應，改善後的球場好打很多，希望能夠推廣多運動，網球是一項高有氧的運動，大家多運動，在這個城市有更多元的選擇。

球友說，這個網球場地本來在雨天是沒辦法打球的，之前打球要看天氣，下雨地濕滑就不能打，現在不一樣了，一年四季都能打，很感謝白議員跟公所的幫忙。

汐止區公所經建課長吳學偉指出，忠孝網球場第一座的球場，在之前做的時候可能排水沒有做的很好，這次施作挑在汐止下雨機會比較少的一到三月，這次在工程工法上在下面增厚了10公分的AC，把排水做改善，讓水可以比較快速的流到外面，也不會有積水問題，過程中也多次試水，確保品質沒有問題，提供給民眾使用。