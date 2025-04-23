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藍北檢抗議 綠營提案蔣萬安5/9赴議會專案報告
檢調日前搜索約談國民黨北市黨部，台北市長蔣萬安以個人身分赴北檢抗議，引發綠營議員不滿。民進黨北市議員提案，要求市長蔣萬安專案報告，今議會政黨協商後，蔣萬安5月9日將至議會報告。
北市議會今天下午定期大會，民進黨北市議員陳慈慧等人提案「0417禁集會區違法集會事件之專案報告」共8案；民眾黨議員張志豪等人提案的「台北市整體經濟與產業轉型因應策略」共9案的專案報告。
議長戴錫欽宣布政黨協商討論，經協商後，蔣萬安將針對「0417法院禁制區集會事件、雙城論壇籌辦狀況」共6案，5月9日上午赴議會專案報告；另外，「因應經濟情勢變化台北市推動產業轉型及促進就業策略」等5案，蔣萬安將於5月15日赴議會專案報告。
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