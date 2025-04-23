藍北檢抗議 綠營提案蔣萬安5/9赴議會專案報告

三芝淺水灣是親水勝地，不過在靠近公廁附近的下方沙灘卻有一處排水設施，將污水直接排到沙灘流入海中。為了要讓親水的環境更整潔、衛生，讓遊客享受美好的海洋觀光資源，在中央國土署與市府水利局共同挹注經費下，淺水灣的污水處理設施準備動工，動工前公所舉辦祈福儀式，祈求工程順利。

2025-04-23 19:19