推廣在地文化 蘇文魁細說淡水聽見滬尾故事

為了推廣在地文化，滬尾藝文休閒園區與淡水社區大學，特別邀請深耕淡水三十餘年的資深文史工作者蘇文魁老師，來到滬尾藝文休閒園區的望高樓，透過美麗的風景，帶來主題講座「細說淡水」，他以多年來挖掘地方故事與文化資產的豐富經驗，帶領聽眾走入歷史現場，從獨特視角重新認識這座城鎮的前世今生。

蘇文魁表示，其實滬尾藝文休閒園區的望高樓是看淡水最美的地方，透過這次的講座活動，帶大家來看風景認識淡水，而這次講座內容，不僅是談淡水的過去歷史文化，更要與大家聊一聊淡水的現在發展，與生活美學。對此淡水社區大學也說，蘇文魁老師長期致力於地方文史研究與推廣，對於細說淡水的故事是相當有說服力。

淡水社區大學主任表示，蘇老師去年在淡水社區大學出版《臭油棧》，書中以個人視角紀錄淡水的城市記憶與人文變遷。本次講座將從他豐富的田野觀察與史料蒐集出發，以深入淺出的方式，帶領聽眾理解淡水的歷史脈絡與文化故事。絕對是認識淡水歷史文化不可錯過的機會。無論是淡水在地人，還是對地方文化懷有熱情的朋友，都可以一同深掘這座城市的文化寶藏。

蘇文魁老師自1990年代起，在淡水創立「滬尾文史工作室」，興辦地方刊物《滬尾街》，開始規劃鄉土教育，培育無數淡水解說員，並致力於將「馬偕博士在淡水」成為淡水文化亮點。此外，亦擔任過淡水鎮公所文史顧問、台北縣淡水古蹟博物館顧問、新北市政府文化局文獻諮詢委員和古饋歷史建築審查委員等職務。