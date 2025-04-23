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新北淡水沙崙文創園區 議員、里長會勘進度與期待落差大

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水沙崙園區暨停車場用地招商案施工中，但議員與里長會勘覺得與地方的期待有落差。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水沙崙園區暨停車場用地招商案施工中，但議員與里長會勘覺得與地方的期待有落差。 圖／紅樹林有線電視提供

為了要重現新北市淡水區沙崙海水浴場早期的觀光人潮榮景，由新北市政府經發局與財政部國有財產署合作開發，南山人壽投資進駐「淡水沙崙園區暨停車場用地招商案」，文創園區占地約2.55公頃，日前沙崙里長彭瑀筑與新北市議員蔡錦賢到工程現場會勘進度，里長表示，發現園區的規劃與未來的走向讓里長蠻失望，原因是親水設施設計規模偏小，無法重現過往沙崙海水浴場那樣的觀光榮景。

沙崙里長彭瑀筑表示，在會勘現場，發現親水設施頂多只能容納1~2百人，與地方上的期待是有非常大的落差，原本是希望可以提供大台北甚至是全國的遊客成為觀光景點，但這樣的規模相當不夠用。對此市議員蔡錦賢也表示，在現場會勘後發現親水設施真的是太少，希望園區可以再重新加大設計。

市議員蔡錦賢表示，當初南山人壽來接手時，就有建議要將海灘納入並且提供為親水觀光為走向的方式進行設計，但事與願違，雖然有承諾地方會有親水設施，但現場一看規模之小，只能夠提供在地鄰近市民使用，無法重現過去沙崙海水浴場幾千人的榮景，因此市議員也期盼在這次會勘後，在明年完工前進行改善，符合在地人的期待。

淡水 議員

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