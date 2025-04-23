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接連工地鷹架倒塌！北市長蔣萬安擬強制作為停工1個月 註記無良包商

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台大醫院院區工地，前天發生鷹架倒塌，昨天凌晨承包商「翔聯企業公司」回報，在3樓鷹架堆中發現失蹤的印尼移工，找到時屍僵明顯死亡。記者翁至成／翻攝
台大醫院院區工地，前天發生鷹架倒塌，昨天凌晨承包商「翔聯企業公司」回報，在3樓鷹架堆中發現失蹤的印尼移工，找到時屍僵明顯死亡。記者翁至成／翻攝

台大醫院前天發生工地鷹架倒塌，印尼移工被壓死在3樓鷹架；昨上午士林又一處建案鷹架掉。台北市長蔣萬安今裁示，由勞動局主責，研擬杜絕類似工安的強制作為，如發生墜落職安的工地，強制停工半個月或一個月；並透過「註記」，減少無良廠商承包機會。

蔣萬安今主持公安督導會報，蔣萬安主動要求局處提出這兩天接連發生台大工地鷹架、士林建案鷹架掉落的因應作為。勞檢處長何洪丞表示，台大工地職災應是施工架物料堆積太多，工地已停工，未來這處工地會列為甲類工地，每月不定期檢查，另外台大工地的大小包21處也會在一周內全面稽查。至於隔天的承德路建案鷹架掉落，也已經勒令停工。

建管處也表示，之前台北市的工地會委由第三方公正專業機構，幫忙抽檢工地安全，北市目前4700多處工地，過去抽查6%約3百多件，精進作為目前是針對有鷹架的197件，還有外牆修繕的78件，共275件除報施工計畫提具施工計畫自主檢查表，也會委託第三公正單位抽查，會抽查10%。

對於台北市接連兩天發生鷹架掉落，蔣萬安在公安會報表示，檢管處4月25日周五下班前要請專業鷹架工會抽查；勞檢處也要盡速查明致災原因，是否正確施工，並且釐清責任；另台大大小包的其他21處工地，也要依照規畫勞檢。

蔣說，台北市近期工地高處墜落案件今年2至3月就有3件，去年底市府前廣場跨年晚會鷹架也發生工人墜落，這些都是發生在大型建案，承包商也有一定規模，如果連大型承包商都沒有安全第一的認知，更不要說中小型承包商。

蔣提到，包括冷氣作業工人裝冷氣時，都會覺得安全鎖、安全網很費事，大家心存僥倖，問題不在第一線工人，但出事卻是他們受害，所以請勞檢處主責，會同產業局、建管處，研擬對業者產生強制力的作法。

例如發生高處墜落的工地，一律強制停工半個月或一個月，勞動局連同產業局增加「註記」，讓大家都知道這是一家工安不良廠商，減少無良廠商承包的機會，勞檢處下次公安會報提出具體做法。

勞檢 台大醫院

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